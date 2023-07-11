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Военный Фокус Российско-украинская война

Ребенок остался сиротой: в результате авиаудара по Орехову погибла пара железнодорожников

После удара по Орехову погибла пара железнодорожников
После удара по Орехову погибла пара железнодорожников

Ребенок, который остался без родителей, будет получать ежегодную денежную помощь от "Укрзализныци" и иметь возможность проходить оздоровительные программы до достижения совершеннолетия.

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В результате вражеских обстрелов в городе Орехов 9 июля, расположенном в Запорожской области, погибли железнодорожные работники. У оставшейся без родителей пары есть 8-летний ребенок, который остался без попечения. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" заявила, что она будет обеспечивать заботу о ребенке железнодорожных работников до его достижения совершеннолетия.

Важно отметить, что данная пара оказалась под российским обстрелом 9 июля, когда они получали гуманитарную помощь от волонтеров.

Глава "Укрзализныцы", Евгений Лященко, выразил свои искренние соболезнования родным погибших железнодорожных работников.

"К сожалению, мы не можем вернуть родителей ребенку, но наша обязанность – помочь и поддержать каждого ребенка, семью железнодорожников, погибших в результате войны", – отметил он.

Согласно заявлению "Укрзализныцы", ребенок будет получать ежегодную денежную помощь и иметь возможность проходить оздоровительные программы до достижения совершеннолетия. Компания также планирует осуществлять выплаты в рамках программы поддержки семей железнодорожных работников, известной как "Железная семья".

Что известно о погибших

Виталий Юшко, родившийся в 1976 году, начал свою трудовую деятельность в железнодорожном транспорте в 1995 году в должности электромонтера СЦБ (сигнализации и связи) Пологовской дистанции Приднепровской железной дороги. Он продолжал работать на той же должности, а затем был повышен до должности электромеханика и старшего электромеханика. Виталий Юшко заслужил репутацию высококвалифицированного работника и был награжден как ведомственными, так и отраслевыми наградами, включая почетную грамоту Министерства инфраструктуры Украины.

Ольга Очкас, 1978 года рождения, с 1999 работала на станции Ореховская. Прошла путь от уборщика производственных помещений до дежурного по железнодорожной станции, на этом посту и работала с 2004 года.

"Эти супруги много времени посвятили волонтерству в пункте несокрушимости города Орехов, помогали людям выживать. Трагедия произошла в Ореховской школе, когда Ольга и Виталий выполняли свои волонтерские обязанности", – добавили в Укрзализныце.

Отметим, ВС РФ нанесли авиаудар по Орехову утром 10 июля. В Запорожской ОГА заявили, что российский снаряд ударил по зданию, где местные жители получали гуманитарную помощь. Кроме того, российские снаряды также повредили школу — об этом рассказал Юрий Малашко, глава ОВА, в официальном Telegram-канале.

Представительница ООН Дениз Браун прокомментировала обстрел Орехова в Запорожье. В ее заявлении указано, что россияне попали в пункт раздачи воды, организованный партнерами гуманитарного фонда. Также она требовала провести расследование действий ВС РФ, при этом подчеркнула, что ООН и дальше будет помогать украинцам, которые страдают от российских преступлений.