Ребенок остался сиротой: в результате авиаудара по Орехову погибла пара железнодорожников

Ребенок, который остался без родителей, будет получать ежегодную денежную помощь от "Укрзализныци" и иметь возможность проходить оздоровительные программы до достижения совершеннолетия.

Related video

В результате вражеских обстрелов в городе Орехов 9 июля, расположенном в Запорожской области, погибли железнодорожные работники. У оставшейся без родителей пары есть 8-летний ребенок, который остался без попечения. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" заявила, что она будет обеспечивать заботу о ребенке железнодорожных работников до его достижения совершеннолетия.

Важно отметить, что данная пара оказалась под российским обстрелом 9 июля, когда они получали гуманитарную помощь от волонтеров.

Глава "Укрзализныцы", Евгений Лященко, выразил свои искренние соболезнования родным погибших железнодорожных работников.

"К сожалению, мы не можем вернуть родителей ребенку, но наша обязанность – помочь и поддержать каждого ребенка, семью железнодорожников, погибших в результате войны", – отметил он.

Согласно заявлению "Укрзализныцы", ребенок будет получать ежегодную денежную помощь и иметь возможность проходить оздоровительные программы до достижения совершеннолетия. Компания также планирует осуществлять выплаты в рамках программы поддержки семей железнодорожных работников, известной как "Железная семья".

Что известно о погибших

Виталий Юшко, родившийся в 1976 году, начал свою трудовую деятельность в железнодорожном транспорте в 1995 году в должности электромонтера СЦБ (сигнализации и связи) Пологовской дистанции Приднепровской железной дороги. Он продолжал работать на той же должности, а затем был повышен до должности электромеханика и старшего электромеханика. Виталий Юшко заслужил репутацию высококвалифицированного работника и был награжден как ведомственными, так и отраслевыми наградами, включая почетную грамоту Министерства инфраструктуры Украины.

Ольга Очкас, 1978 года рождения, с 1999 работала на станции Ореховская. Прошла путь от уборщика производственных помещений до дежурного по железнодорожной станции, на этом посту и работала с 2004 года.

"Эти супруги много времени посвятили волонтерству в пункте несокрушимости города Орехов, помогали людям выживать. Трагедия произошла в Ореховской школе, когда Ольга и Виталий выполняли свои волонтерские обязанности", – добавили в Укрзализныце.

Отметим, ВС РФ нанесли авиаудар по Орехову утром 10 июля. В Запорожской ОГА заявили, что российский снаряд ударил по зданию, где местные жители получали гуманитарную помощь. Кроме того, российские снаряды также повредили школу — об этом рассказал Юрий Малашко, глава ОВА, в официальном Telegram-канале.

Представительница ООН Дениз Браун прокомментировала обстрел Орехова в Запорожье. В ее заявлении указано, что россияне попали в пункт раздачи воды, организованный партнерами гуманитарного фонда. Также она требовала провести расследование действий ВС РФ, при этом подчеркнула, что ООН и дальше будет помогать украинцам, которые страдают от российских преступлений.