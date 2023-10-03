Назад на поле битви: Польща відремонтувала перші Leopard 2A4 для ЗСУ (фото)
У Польській збройовій групі заявили, що поки "інші роблять заяви про майбутнє", вони діють разом з українською стороною для допомоги бійців ЗСУ.
На польському підприємстві Bumarze-Łabędy відремонтували першу партію танків Leopard 2A4, які було пошкоджено в ході боїв в Україні. Про це повідомляє пресслужба PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).
У PGZ кажуть, що поки "інші роблять заяви про майбутнє", вони консультуються з українською стороною та діють.
"Перші танки Leopard спеціально відремонтовані на заводі Bumarze-Łabędy були отримані українською стороною. Робота над наступними машинами триває", — повідомили в Польській збройовій групі.
Також вони додали, що їхні спеціалісти знаходяться безпосередньо в Україні неподалік від лінії фронту, щоб обслуговувати важку техніку на місці. Для цього використовується спеціальна технічна машина PGZ Sevice Orel. Технічну командну назвали показником того, що пріоритетом є допомога українським бійцям.
Офіційно не повідомляється, скільки часу пішло на відновлення танків, але міністр оборони Маріуш Блащак повідомляв про прибуття танків на підприємство 22 липня.
Нагадаємо, 29 вересня в ЗСУ показали бій очима воїнів "Маґура" в Запорізькій області, який підтримувався танком Leopard 2.
27 вересня ЗМІ розкрили подробиці обслуговування танків Leopard 2A4 в Польщі.