Назад на поле битвы: Польша отремонтировала первые Leopard 2A4 для ВСУ (фото)

В Польской оружейной группе заявили, что пока "другие делают заявления о будущем", они действуют вместе с украинской стороной для помощи бойцам ВСУ.

Related video

На польском предприятии Bumarze-Łabędy отремонтировали первую партию танков Leopard 2A4, которые были повреждены в ходе боев в Украине. Об этом сообщает пресс-служба PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).

В PGZ говорят, что пока "другие делают заявления о будущем", они консультируются с украинской стороной и действуют.

"Первые танки Leopard специально отремонтированные на заводе Bumarze-Łabędy были получены украинской стороной. Работа над следующими машинами продолжается", — сообщили в Польской оружейной группе.

Leopard 2A4 уже вернулись в ВСУ

Важно

От советских Т-72 до Leopard и Abrams. Как изменилась украинская армия за 19 месяцев большой войны

Также они добавили, что их специалисты находятся непосредственно в Украине неподалеку от линии фронта, чтобы обслуживать тяжелую технику на месте. Для этого используется специальная техническая машина PGZ Sevice Orel. Техническую командную назвали показателем того, что приоритетом является помощь украинским бойцам.

Leopard 2A4 после ремонта

Официально не сообщается, сколько времени ушло на восстановление танков, но министр обороны Мариуш Блащак сообщал о прибытии первых танков на предприятие 22 июля.

Напомним, 29 сентября в ВСУ показали бой глазами воинов "Магура" в Запорожской области, который поддерживался танком Leopard 2.

27 сентября СМИ раскрыли подробности обслуживания танков Leopard 2A4 в Польше.