От советских Т-72 до Leopard и Abrams. Как изменилась украинская армия за 19 месяцев большой войны

Силы обороны Украины получили помощь от Запада на десятки миллиардов долларов, также миллионы долларов собирают волонтеры, сотни миллиардов гривен идут из бюджета. Все это видоизменило украинскую армию в трех ключевых компонентах: наземный, воздушный и морской. У ВСУ есть самые современные отечественные и западные решения.

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Украина отражает полномасштабное российское вторжение уже 19 месяцев. Фокус сравнил, с каким вооружением были Силы обороны были на момент 24 февраля 2022 года, и какое оружие у защитников страны есть сейчас.

Силы обороны во многом имели советское или модернизованное советское вооружение: танки, артиллерия, ракеты. До полномасштабной войны были современные разработки, однако их либо не финансировали в достаточных объемах, либо они существовали в очень ограниченном количестве. Например, первая 155-мм украинская САУ "Богдана" на момент полномасштабной войны существовала в одном экземпляре. Сейчас все сильно изменилось, Силы обороны имеют новейшие образцы западной техники, ракеты и другое вооружение. Запад не заменил все вооружение, однако существенного усилил возможности ВСУ. Фокус подготовил сравнение на земле, в воздухе и на воде.

Сухопутная составляющая Сил обороны

Как изменился украинский бронетанковый кулак

На момент начала полномасштабной войны в украинской армии не было ни одного западного танка. Вся украинская армия имела на вооружении танки различной серии: Т-64, Т-72, Т-80 и Т-84. У каждой из этих моделей были свои модернизации, например, у одного Т-64 есть версии Т-64БВ, Т-64БВ образца 2017 года, БМ "Булат", БМ "Булат-2" и ряд других. То же самое касается и других моделей. В строю находились сотни танков в Сухопутных войсках, Десантно-штурмовых и Военно-морских силах. Именно они и приняли на себя первый удар российских оккупантов.

Фактически весь первый год Украина воевала на советских танках, союзники передавали украинской армии собственные запасы советской техники, в основном, Т-72, так как Т-64 не экспортировался в СССР. Польша затем начала поставлять глубокомодернизованные Т-72 под названием PT-91 Twardy, затем Словакия передала свою глубокую модернизацию M-55S от прежнего Т-55 остался только корпус. Также поступали другие танки из стран бывшего Варшавского договора. В конце 2022 — начале 2023 года Украина разбила очередную невидимою стену в поставках, Запад согласился передать свои танки:

США — Abrams M1A1 FEP;

Ряд стран вместе с Германией — Leopard 2А4 и Leopard 2A6;

Дания, Нидерланды и Германия — Leopard 1A5 разных версий;

Великобритания — Challenger 2.

При этом стоит отметить, что вместе с западными танками Украине передали современные боеприпасы с обедненным ураном. Всего Украина получит или уже получила около 250-300 западных танков, среди которых больше половины будут Leopard 1.

Challenger 2 Фото: Скрин видео Leopard 2A6 Фото: Twitter Leopard 2A4 Фото: Генштаб ВСУ Leopard 1A5 Фото: АрміяInform

Кроме западной помощи Силы обороны пополнились сотнями трофейных танков ВС РФ — от старых Т-62 до самых новых и современных Т-90М "Прорыв". Единицы из них Украина передала партнерам на изучение, что стало известно из сообщений СМИ. Это позволит армии США лучше знать российскую технику, а посему и лучше подготовиться к конфликту, если таковой будет.

Т-90А в США отправили в центр испытаний

Также украинский военно-промышленный комплекс создал как минимум две "мобилизационные" версии танков: Т-64БВ образца 2022 года и Т-72АМТ образца 2022 года. Западные партнеры в лице Польши и Чехии модернизуют и ремонтируют украинские танки.

"Длинная рука" ВСУ — ракеты

К моменту полномасштабной войны в Украине не было средств поражений дальностью свыше 120 км. Тактический ракетный комплекс "Точка-У" имеет заявленную дальность 120 км. Также были ракеты "Вільха" для одноименного РСЗО. Они тоже имеют дальность 70 км с перспективой увеличения до 200 км.

Долгое время западные партнеры отказывались передавать Украине дальнобойное оружие из-за опасений ударов по российской территории. Поэтому "Точка-У", а затем и ракеты GMLRS были самым дальнобойным оружием. Однако все изменилось с передачей Storm Shadow и SCALP Украине. Великобритания и Франция передали их только в мае 2023 года. Известно, что ракета имеет дальность свыше 560 км, но вероятно, из-за экспортных ограничений, украинские боеприпасы имеют ограниченную дальность на уровне 250 км.

Владимир Зеленский расписывается на ракете SCALP EG, подвешенную на крыло Су-24 Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

По данным СМИ, Украина может в скором времени получить еще одно желанное оружие — баллистические ракеты ATACMS, которые в зависимости от версии, будут иметь дальность до 300 км. Также Германия колеблется в вопросе передаче крылатых ракет Taurus, схожие по характеристикам со Storm Shadow.

Характеристики "Нептуна" в морском исполнении Фото: Укроборонпром

Также отдельно стоит указать про украинский противокорабельный комплекс "Нептун". Его дальность составляет 270 км в базовой версии, но он создавался для уничтожения морских целей, например, ракетного крейсера "Москва". Поэтому до недавнего времени ракету нельзя было использовать для ударов по наземным целям. Еще во время испытания "Нептуна" гендиректор и генконструктор ГККБ "Луч" Олег Коростелев заявлял, что ракету можно переделать для ударов по земле. В августе 2023 года это стало реальностью, по данным СМИ, именно "Нептун" уничтожил ЗРК С-400 в оккупированном Крыму. Также заявляется, что дальность ракеты составляет около 400 км, поэтому именно "Нептун" сейчас является самым дальнобойным оружием в ВСУ.

Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью The War Zone фактически подтвердил наличие ракет "Нептун" типа "земля-земля". На вопрос журналистов, для чего в первую очередь используют боеприпас, генерал сказал, что для ударов по российской ПВО.

"Цель действий с использованием этой системы вооружений (Нептуна – ред.) заключается в том, чтобы сделать дыры в российской ПВО, а затем использовать эту дыру в ПВО для других операций", — заявил Буданов.

Комплекс С-200 Фото: Defense Express

Официального подтверждения нет, но в СМИ писали о том, что Украина модернизовала зенитные ракеты С-200 для ударов по наземным целям по аналогии с С-300 у ВС РФ. Однако неизвестно, смогли ли решить вопрос с изменением головки самонаведения и увеличения массы боевой части. Потенциально дальность ракеты может составлять 240-300 км.

Наличие украинского ракетного вооружения позволит бить по российским военным объектам на ее территории, что запрещают делать партнеры с переданного оружия.

Артиллерия — ствольная, самоходная и реактивная

В Украине было более 1000 различных артиллерийских систем — все они были советскими образцами или модернизованными советскими системами. В частности, разрабатывали модернизацию РСЗО "Град", все они касались только шасси и кабины. Пусковые установки оставались прежними с неуправляемыми снарядами. Также КБ "Луч" работало над высокоточной ракетой "Вільха", которая выпускалась из советской пусковой РСЗО.

Список артиллерии в ВСУ начинается от 100-мм пушек до 203-мм САУ "Пион". Все они были схожи по характеристикам с тем, что есть у российских войск. Преимущества в дальности выстрела у Украины не было, а 155-мм артиллерия была представлена в одном экземпляре. Дальность "Богданы", по официальным данным, составляет 42 км.

Первые западные установки начали поступать в ВСУ с весны 2022 года. Сперва Штаты передали гаубицы М777, которые прозвали в армии "три топора". 155-мм орудие имело максимальную дальность 30 или даже свыше 40 км, если вести стрельбу высокоточными снарядами Excalibur. После США все больше стран начали поставлять свои образцы:

САУ

M109A3, M109A5, M109A6 Paladin;

PzH2000;

AHS Krab;

Dana, Zuzana 2;

Caesar в двух версиях;

AS90;

Archer.

Гаубицы

М777;

FH70;

L119, M119;

M46;

OTO Melara Mod 56.

Отдельно стоит остановиться на реактивной артиллерии. США передали Украине РСЗО HIMARS — это стало заменой для "длинной руки" ВСУ "Точка-У", которая хоть и имеет дальность в 120 км, однако боеприпасов к ней ограниченное количество. Поэтому американские системы стали своеобразным "gamechanger". Установка з 6 высокоточными ракетами позволила Украине уменьшить российский артиллерийский вал, когда за сутки выпускалось по 60 тысяч боеприпасов. HIMARS стал накрывать командные и логистические пункты, склады с боеприпасами и другие важные объекты. За HIMARS последовали и другие высокоточные реактивные системы: M270, MARS II, TRG-230 и LRU, действующие по схожему принципу. Кроме высокой точности снарядов, отличительной чертой западных систем является скорость перезарядки. На перезарядку 40 пусковых "Града" уходит до 2 часов, а для HIMARS 5-10 минут, так как меняется пусковой контейнер.

HIMARS на "ночной охоте"

Украинская армия получила возможность вести более эффективную контрбатарейную борьбу и уничтожать российскую артиллерию. Оккупанты жалуются, что им не чем ответить на такие удары.

Как и в случае с танками, Украина кооперируется с западными странами в разработке новой артиллерии. Украина и Словакия вместе работают над САУ Eva.

Легкобронированная техника

Украинский военно-промышленный комплекс имел в своем арсенале большое разнообразие броневиков: от КрАЗов до Хамви, от "Варты" до "Спартана". Также в ВСУ есть БТР-4, который даже враг признал хорошей машиной. Другая легкая бронетехника была в основном советской.

На момент конца сентября 2023 года в украинской армии есть огромное разнообразие западных образцов легкобронированной техники: французские ББМ AMX-10RC, финские БТР Patria, американские БМП Bradley M2A2, польские Rosomak и ряд других. При этом Украина нацелена локализовать производство многих образцов западной техники, в частности, Rhienmetall намерен производить БТР Fuchs, Финляндия одни из лучших в своем класе БМП CV9040, а одна из частных украинских компаний рассматривает локализацию платформы ASCOD.

ASCOD Bradley M2A2 Фото: Скрин видео CV9040 с камуфляжем Barracuda Фото: АрміяInform Patria XA-180 Фото: АрміяInform

Однако стоит отметить, что все вышеуказанные поставки не означают, что в Силах обороны больше нет советского вооружения. Масштабы войны беспрецендентны, поэтому в Украине до сих пор используют советские БМП, БТР-60 и даже музейные образцы, например, миномет М-240 калибра 240-мм. Он изготавливался в 1950-х годах.

Воздух — противовоздушная оборона, дроны и авиация

F-16 на подходе — Боевая авиация Воздушных сил

Авиация — это крайне дорогостоящая отрасль. Воздушные силы до начала полномасштабной войны в визии до 2035 года планировали переход на западные самолеты 4+ поколения. Основным претендентом называли F-16. Однако на момент 24 февраля 2022 года вся авиация была советской или модернизированной советской. Истребители представлены Су-27 и МиГ-29, штурмовики — Су-25, бомбардировщики — Су-24. Армейская авиация представлена: Ми-2, Ми-8, Ми-9, Ми-24, Ми-26. Также есть транспортные самолеты Ан и Ил.

F-16 будут, летчики уже обучаются

Наибольших изменений Украине удалось добиться в истребительной авиации. США дали добро на передачу F-16, а Дания, Нидерланды и, вероятно, Бельгия передадут свои борта Воздушным силам. Всего Киев рассматривает 4 варианта западных самолетов: F-16, Gripen, Eurofighter и Rafale.

Запад пока не передавал Воздушным силам современные вертолеты, были поставки Ми-17 и Ми-24 из Чехии, Литвы и США, но все же это советские образцы. Также Великобритания передала несколько бортов Sea King для поисково-спасательных операций.

Великобритания передала вертолеты Sea King Фото: Royal Navy

Главное управление разведки Минобороны приобрело на средства волонтеров вертолет Black Hawk. Вертолетчики отмечают, что он крайне маневренный, надежный и легкий в эксплуатации. Сами военные говорят, что им нужны ударные Apache и те самые Black Hawk.

"Смерть с неба" – украинские беспилотники

Украина закупала турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые помогли ВСУ отбить российское наступление в первые месяцы войны. Многие экперты и аналитики отмечают, что украинское руководство слишком мало уделяли внимания разработке БПЛА. Поэтому украинских разработчиков было мало. Даже с начала полномасштабной войны Минобороны Украины игнорировало приобретение небольших дронов по типу DJI Mavic 3. Тем временем оккупанты годами разрабатывали "Орлан-10" и дроны-камикадзе "Ланцет".

БПЛА "Бобер" Фото: Facebook

Сейчас государство инвестирует в разработку беспилотников десятки миллиардов гривен. Министерство цифровой трансформации постоянно отчитывается про отправку на фронт сотен и тысяч БПЛА. Волонтеры также поставляют разнообразные беспилотные летательные аппараты в огоромных количествах. Сейчас в Украине около 200 компаний занимаются производством БПЛА. Линейка очень широка: от разведывательных дронов до больших ударных дронов-камикадзе.

Отдельно стоит упомянуть про некоторые украинские БПЛА:

разведывательный Shark;

разведывательный "Лелека-100";

гексакоптер Vampire;

разведывательно-ударный PD-2;

разведывательный "Валькирия";

ударный БПЛА "Бобер";

множество FPV-дронов.

Однако дроны такой же расходный материал, как и машины или другая техника. Поэтому командир подразделения аэроразведки Юрий Касьянов отмечает, что беспилотников нужно еще больше, в десятки раз.

"То есть если сейчас в среднем по Украине прилетает около 50 таких БПЛА в сутки (российских дронов-камикадзе), то мы должны запускать 500. Мы такое количество не делаем даже за 2-3 месяца", — сказал Юрий Касьянов о производстве "Бобров".

С начала большой войны партнеры также передают различные беспилотники, в том числе самые новые разработки. Украина только не получила разве что стратегического уровня БПЛА по типу RQ-4 Global Hawk. Также Bayraktar TB2 передавался турецкой компанией Baykar часто безвозмездно. На ударные БПЛА собирали волонтеры не только в Украине, но и в ряде европейских стран. Когда средства собирались, то турки объявляли, что передадут их бесплатно. Таким образом украинские волонтеры на собранные деньги на TB2 купили целый спутник, который передали в ГУР.

Bayraktar TB2, на который собирали средства в Литве Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Небесный щит – как изменилась украинская ПВО

В Украине не было западных систем противовоздушной обороны. Весь арсенал состоял из советских зенитно-ракетных систем, станций РЛС и РЭБ. Благодаря действиям командования, первые удары российских ракет 24 февраля 2022 року не смогли уничтожить украинскую противовоздушную оборону. Самой мощной системой был С-300 с радиусом около 100 км. Также комплексы "Бук", "Тор", "Стрела-10", С-125, "Оса", "Куб" и ПЗРК. Российские массированные удары, которые начались осенью по всей стране, а до этого были многочисленные удары по Харькову, Николаеву, Запорожью и других населенных пунктах, показали необходимость усилить ПВО. Осенью в одном залпе оккупанты могли запускать свыше 100 ракет. Сейчас акцент сместился на комбинированные удары дронов-камикадзе Shahed, ракет и ложных целей.

Shahed-136 или "Герань-2"

Западные партнеры передали Украине комплексы Patriot, которые смогли сбить даже "гиперзвуковую" ракету "Кинжал", что показало ложность заявлений РФ о невозможности ее перехвата. Всего в Вооруженных силах будет два комплекса, способных сбивать баллистические ракеты: Patriot и SAMP/T. Получение последнего официально подтвердил Владимир Зеленский. В случае с Patriot, ВСУ имеют разные противоракеты, включая самые современные PAC-3 MSE. Для борьбы с дронами Украина создала мобильные группы с крупнокалиберными пулеметами, а также получила от Германии десятки ЗСУ Gepard. Западные системы ПВО в Украине:

MIM-104 Patriot;

NASAMS;

SAMP/T;

IRIS-T SLM;

HAWK;

Gepard;

Skynex;

Starstreak HVM;

Avenger;

тысячи ПЗРК.

Украина — самая большая страна в Европе, поэтому имеющихся средств до сих пор недостаточно. Последние месяцы ВС РФ бьют по Одессе дронами-камикадзе и "Ониксами". Воздушные силы сбивают 80-85% дронов, однако "Ониксы" сбивать нечем. Также нужно защищать не только критическую инфраструктуру, но и войска на линии фронта. И там есть еще одна проблема — российские КАБы — это корректируемые авиабомбы. Их невозможно сбить "Буком" или NASAMS. Нужен Patriot, которых в Украине ограниченное количество. Кроме этого, усилить ПВО должны западные истребители F-16.

Морской компонент — морские дроны, корабли и ракеты

Украина модернизировала ВМС по концепции "москитного флота" — строились небольшие катера и корабли с ракетным или артиллерийским вооружением. Также были заказаны в ряде стран боевые корабли и патрульные катера. С начала полномасштабной войны было принято решение затопить фрегат "Гетьман Сагайдачный", чтобы в случае оккупации Николаева, его не получил враг. После оккупации Мариуполя и фактической потери Азовского моря, в Военно-морских силах флот сильно сократился.

Церемония закладки второго корвета класса Ada Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Вместе с тем Украина до полномасштабной войны подписала несколько крупных контрактов:

Турция — 5 корветов типа Ada. Первый уже спустили на воду, второй — начали строить;

Франция — 20 патрульных катеров для пограничников FPB 98;

Великобритания — два противоминных трала типа Sandown и 8 ракетных катеров нового проекта;

США — 16 патрульных катеров Mark VI, 6 из них передадут бесплатно.

Из-за полномасштабной войны очевидно, что большую часть из них будет проблематично поставить, также неизвестно о состоянии соглашения с британцами на разработку 8 катеров. Поэтому сейчас делается акцент на речном флоте и ударных морских дронах.

Морские дроны Украины — Черноморскому флоту приготовиться

Морские дроны стали ассиметричным ответом Украины на угрозу российского Черноморского флота. За 19 месяцев полномасштабной войны дроны существенно эволюционировали. Известный аналитик H I Sutton создал инфографику эволюции украинских морских дронов.

График развития украинских морских дронов Фото: Twitter H I Sutton

Один такой дрон может нести до 400 кг взрывчатки. По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, РФ уничтожает 60-70% морских дронов, однако остальные 30% достигают целей. В Украине наладили серийное производство морских дронов, в том числе на средства волонтеров.

Также ведется разработка подводных дронов "Маричка". Радиус действия достигает 1000 км, то есть дрон сможет достичь любой точки Черного моря. Его разрабатывают волонтеры AMMO.UKRAINE. Заявляется, что он не поддается воздействию РЭБ и имеет уникальную систему связи с оператором.

Не менее 30% украинских морских дронов достигают целей

Защита украинского побережья — Harpoon, Нептун и RBS-17

На момент начала полномасштабной войны в Украине был только "Нептун", который прикрывал море от высадки российского десанта. Известно, что ВМС Украины получили один дивизион, а второй должен был поступить весной 2022 года. Неизвестно, сколько есть "Нептунов" на данный момент. Однако достоверно известно, что союзники передали Украине проверенный временем противокорабельный комплекс Harpoon и RBS-17. Последний можно применять как для морских, так и наземных целях. Один из таких эпизодов попадал на видео.

Союзники передали Украине противокорабельный комплекс Harpoon и RBS-17

Таким образом украинское побережье защищено в несколько слоев — самый дальнобойный "Нептун" с радиусом до 270 км, затем Harpoon, который имеет дальность в районе 100-150 км, в зависимости от версии ракеты и RBS-17 малого радиуса действия. Кроме этого, Украина неоднократно уничтожала российские катера ударными беспилотниками, дронами-камикадзе и даже ПТРК.

При всем арсенале украинская территория все еще уязвима со стороны Черноморского флота из-за крылатых ракет "Калибр" и береговых противокорабельных комплексов "Оникс". Высадить десант оккупанты не могут, но могут запускать ракеты.

Стоит отметить, что западная помощь не ограничевается вышеперечисленными системами и комплексами. Украине передают инженерные машины, миллионы боеприпасов разных калибров, средства индивидуальной защиты, приборы ночного видения и много другого вооружения, которое не объявляется публично. Однако из-за масштабов войны нужно еще больше.

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