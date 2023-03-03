В Украине выпускают модернизированные танки Т-72: что о них известно (видео)

Бойцы 3-й танковой бригады получили Т-72АМТ в измененном виде, которые имеют ряд особенностей перед обычной версией до полномасштабного вторжения.

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На вооружении у 3-й отдельной танковой Железной бригады были замечены танки Т-72АМТ, но в измененном варианте. Об этом сообщает пресс-служба танкистов.

В ходе отлаживания совместных действий бойцы показали танки Т-72. Как отмечают на портале "Милитарный", визуально они напоминают украинскую модернизацию Т-72АМТ производства Киевского бронетанкового завода.

[ + – ] Т-72АМТ на Киевском бронетанковом заводе

Мобилизационный вариант Т-72АМТ имеет несколько упрощений, по сравнению с версией до полномасштабной войны. Самым заметным различием является отсутствие инфракрасного прожектора "Луна", который был справа от пушки для приборов ночного видения. Однако средства прицеливания не стали хуже, наоборот были установлены приборы наблюдения командира и наводчика на более современные аналоги. Вероятно, на прибор ночного видения ТПН1-49-23УМ, который способен выявлять цель на расстоянии до 1300 метров в пассивном режиме.

[ + – ] Прожектор "Луна" справа от башни

Вместо дистанционно управляемого пулемета поставили обычный пулемет и бронещиток перед ним, что опасно для жизни командира танка. Также машина не получила более совершенные гусеницы с Т-80. В издании это объясняют остановкой производства гусениц.

[ + – ] Гусеничные траки на Т-72АМТ

Журналисты предполагают, что либо Украина смогла восстановить с базы хранения Т-72А, либо это доработка польских Т-72М1, которые являются экспортным аналогом Т-72А.

Что известно о модернизации Т-72АМТ?

Базовая модернизация Т-72АМТ основывалась на Т-72А. На предприятии поставили новый прибор наблюдения командира ТКН-ЗУМ, прицел наводчика 1К13-49 с интегрированным устройством ночного видения. Он обеспечивает обзор на дистанции до 500 метров в пассивном режиме и до 1500 метрах с инфракрасным прожектором "Луна".

[ + – ] Основные особенности модернизации танка Т-72АМТ

Кроме этого Т-72АМТ получил возможность стрельбы управляемыми ракетами "Комбат". На крыше башни установлена пулеметная турель с дистанционным управлением. Защиту танка усилили динамической защитой "Нож" для противодействия кумулятивным и подкалиберным бронебойным боеприпасам. Также модернизация затронула двигатель. Вместо В-46 устанавливали более мощный В-84-1.

Напомним, 25 февраля аналитики обнаружили танки Т-62 образца 2022 года на вооружении ВС РФ.

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