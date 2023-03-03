В Україні випускають модернізовані танки Т-72: що про них відомо (відео)

Бійці 3-ї танкової бригади отримали Т-72АМТ у зміненому вигляді, які мають низку особливостей порівняно зі звичайною версією до повномасштабного вторгнення.

Related video

На озброєнні в 3-ї окремої танкової Залізної бригади було помічено танки Т-72АМТ, але у зміненому варіанті. Про це повідомляє пресслужба танкістів.

У ході налагодження спільних дій бійці показали танки Т-72. Як наголошують на порталі "Мілітарний", візуально вони нагадують українську модернізацію Т-72АМТ виробництва Київського бронетанкового заводу.

[ + – ] Т-72АМТ на Київському бронетанковому заводі

Мобілізаційний варіант Т-72АМТ має кілька спрощень порівняно з версією до повномасштабної війни. Найпомітнішою відмінністю є відсутність інфрачервоного прожектора "Місяць", який був праворуч від гармати для приладів нічного бачення. Проте засоби прицілювання не стали гіршими, навпаки були замінені прилади спостереження командира та навідника на сучасніші аналоги. Ймовірно, на прилад нічного бачення ТПН1-49-23УМ, який здатний виявляти ціль із відривом до 1300 метрів у пасивному режимі.

[ + – ] Прожектор "Місяць" праворуч від башти

Замість дистанційно керованого кулемета поставили звичайний кулемет і бронещиток перед ним, що є небезпечним для життя командира танка. Також машина не отримала досконаліші гусениці з Т-80. У виданні це пояснюють зупинкою виробництва гусениць.

[ + – ] Гусеничні траки на Т-72АМТ

Журналісти припускають, що Україна змогла відновити з бази зберігання Т-72А, або це доопрацювання польських Т-72М1, які є експортним аналогом Т-72А.

Що відомо про модернізацію Т-72АМТ?

Базова модернізація Т-72АМТ ґрунтувалася на Т-72А. На підприємстві поставили новий пристрій спостереження командира ТКН-ЗУМ, приціл навідника 1К13-49 із інтегрованим пристроєм нічного бачення. Він забезпечує огляд на дистанції до 500 метрів у пасивному режимі й до 1500 метрів із інфрачервоним прожектором "Місяць".

[ + – ] Основні особливості модернізації танка Т-72АМТ

Крім цього, Т-72АМТ отримав можливість стрільби керованими ракетами "Комбат". На даху башти встановлено кулеметну турель із дистанційним керуванням. Захист танка посилили динамічним захистом "Ніж" для протидії кумулятивним і підкаліберним бронебійним боєприпасам. Також модернізація торкнулася двигуна. Замість В-46 встановлювали потужніший В-84-1.

Нагадаємо, 25 лютого аналітики виявили танки Т-62 зразка 2022 року на озброєнні ЗС РФ.

27 лютого в Польщі анонсували постачання 60 танків PT-91 Twardy й 10 Leopard 2, що залишилися.