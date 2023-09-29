"Есть веская причина": в США рассказали, почему контрнаступление ВСУ замедлилось

Российские оккупанты получили преимущество в виде времени, утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен. Это помогло им выстроить линию обороны.

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У российских оккупантов было колоссальное количество времени для того, чтобы выстроить сильную линию обороны, в связи с этим ВСУ тяжело продвигаться вперед. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью "Голос Америки" 28 сентября.

По его словам, даже по состоянию на сейчас украинские защитники добились реальных успехов, несмотря на то, что наступление идет с трудом. Если брать ситуацию по сравнению с первыми дни вторжения, то Силы обороны освободили более 50% территорий.

"Сейчас они ведут наступление на юге и востоке. Оно проходит тяжело, и на это есть веская причина — у россиян было много месяцев, чтобы построить оборону, но украинцы достигают реальных успехов", — заявил Энтони Блинкен.

Отдельно госсекретарь США отметил, что украинские военные, в отличии от россиян, борются сегодня за свою свободу и страну, а этот факт "в конце концов изменит баланс".

Что касается дипломатического урегулирования конфликта, то это решать исключительно украинцам. Вашингтон придерживается позиции не решать ничего про Киев без участия Киева.

Будущий мир должен быть построен на базовых принципах, которые лежат в основе статута ООН. Это территориальная целостность, суверенитет и независимость.

"Длительный мир в том смысле, что надо быть уверенными: если будет достигнут мир, то не останется условий, которые бы позволили этой агрессии повториться через год, через два года, через пять лет", — продолжил Энтони Блинкен.

Напомним, 28 сентября сообщалось, что россияне заливают бетоном линии обороны под Токмаком в Запорожской области. Для противника этот населенный пункт является очень важным со стороны логистики. ВС РФ делают все для того, чтобы ВСУ не смогли прорвать их оборону.