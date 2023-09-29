ВС РФ сворачивают наступление на востоке Украины: в ISW объяснили, что произошло (карта)

Контрнаступление ВСУ заставило врага отойти от линии Купянск-Сватово-Кременная. Активность российской авиации возросла.

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Вооруженные силы Российской Федерации снизили темпы наступления на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 28 сентября.

Российские войска в последние дни снизили темп локализованных наступательных действий на рубеже Купянск-Сватово-Кременная", — говорилось в сообщении.

Отметили, что украинские и российские официальные лица стали чаще говорить об уменьшении российской наземной атаки на этом направлении, что может свидетельствовать о том, что наступление ВСУ заставило оккупантов отойти от линии Купянск-Сватово-Кременная и ухудшило наступательные возможности на этой линии.

Ранее аналитики считали, что наступление ВС РФ на линии Купянск-Сватово-Кременная имело целью прижать Силы обороны и отвести их от более критических участков фронта.

28 сентября заместитель начальника Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович заявил, что на прошлой неделе оккупанты вели оборонительные действия и усиливали свои подразделения, тогда как ВСУ продолжали наступление и оттесняли ВС РФ со своих позиций.

По сообщению Генерального штаба Украины с утра 28 сентября, на Купянском и Лиманском направлениях не наблюдались наземные атаки врага, тогда как по состоянию на вечер того дня, сообщили об одной атаке ВС РФ к югу от Кременной вблизи Белогоровки. Кроме этого, на этой линии возросла активность российской авиации из-за уменьшения наземных атак.

Напомним, 28 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что оккупанты начали возобновлять наступление на Лимано-Купянском направлении после небольшого перерыва. В частности, 25-я армия присоединились к боям на этом участке фронта.

27 сентября эксперт в сфере военных вопросов и бывший глава пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев заявил, что враг готовит штурмовые группы для прорыва обороны ВСУ на Лимано-Купянском направлении. По его словам, 25-я армия РФ создана для выполнения задачи по прорыву украинской обороны.