ВС РФ создают "бронекулак": эксперт прогнозирует активизацию боев под Купянском

По словам экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, россияне продвигаются через собственные минные поля и подтягивают боевую технику к первой линии фронта

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В скором времени ожидается значительная активность боев на Купянско-Лиманском направлении, где оккупанты готовят штурмовые группы для для прорыва обороны Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

По информации источника, на данный момент завершается подготовка к действиям новой 25-й армии Российской Федерации и специализированных отрядов на Лимано-Купянском направлении. Эти силы созданы для выполнения задачи по прорыву украинских оборонительных позиций.

Эксперт в области военных вопросов и бывший глава пресс-службы Генштаба, Владислав Селезнев, обращает внимание на публикации российских оппозиционных медиа. В этих материалах говорится о том, что до октября действующий российский лидер Владимир Путин предпочитает не получать негативные новости от фронта.

"Понятно почему, 7 октября День рождения (Путина — ред.), и ему нужны хоть какие-то хорошие новости. Скорее всего, мы в ближайшее время увидим серьезное оживление на Лимано-Купянском направлении", — отметил эксперт.

По информации, предоставленной им, наступление планировалось на 26-27 сентября. Украинская разведка косвенно указывала на подготовку противника к предстоящей операции.

"Есть информация о том, что россияне совершают проходы в своих минных полях и подтягивают технику ближе к линии боевого столкновения. Если бы армия находилась в обороне, они не стали бы перебрасывать БМП и танки ближе к фронту. А так похоже, что создается "бронекулак", чтобы оттеснять наши Силы обороны", — рассказал Селезнев.

12 сентября в ВСУ рассказали о попытках ВС РФ пробить оборону под Купянском. Российское командование пытается прорвать линию обороны ВСУ, повторяя тактику "вагнеровцев". Для этого устраивает "мясные" штурмы, в которых участвуют бывшие заключенные.

Кроме того, 14 сентября сообщалось, что Россия хочет вернуть город Купянск Харьковской области под свой контроль, но все попытки наступать в его сторону пока провалились.