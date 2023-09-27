ЗС РФ створюють "бронекулак": експерт прогнозує активізацію боїв під Куп'янськом

За словами екс-спікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, росіяни просуваються через власні мінні поля і підтягують бойову техніку до першої лінії фронту

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Незабаром очікується значна активність боїв на Куп'янсько-Лиманському напрямку, де окупанти готують штурмові групи для прориву оборони Збройних сил України. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

За інформацією джерела, наразі завершується підготовка до дій нової 25-ї армії Російської Федерації та спеціалізованих загонів на Лимано-Куп'янському напрямку. Ці сили створені для виконання завдання з прориву українських оборонних позицій.

Експерт у сфері військових питань і колишній глава прес-служби Генштабу, Владислав Селезньов, звертає увагу на публікації російських опозиційних медіа. У цих матеріалах йдеться про те, що до жовтня чинний російський лідер Володимир Путін вважає за краще не отримувати негативні новини від фронту.

"Зрозуміло чому, 7 жовтня День народження (Путіна — ред.), і йому потрібні хоч якісь хороші новини. Найімовірніше, ми найближчим часом побачимо серйозне пожвавлення на Лимано-Куп'янському напрямку", — зазначив експерт.

За інформацією, наданою ним, наступ планувався на 26-27 вересня. Українська розвідка побічно вказувала на підготовку противника до майбутньої операції.

"Є інформація про те, що росіяни роблять проходи у своїх мінних полях і підтягують техніку ближче до лінії бойового зіткнення. Якби армія перебувала в обороні, вони не стали б перекидати БМП і танки ближче до фронту. А так схоже, що створюється "бронекулак", щоб відтісняти наші Сили оборони", — розповів Селезньов.

12 вересня у ЗСУ розповіли про спроби ЗС РФ пробити оборону під Куп'янськом. Російське командування намагається прорвати лінію оборони ЗСУ, повторюючи тактику "вагнерівців". Для цього влаштовує "м'ясні" штурми, в яких беруть участь колишні в'язні.

Крім того, 14 вересня повідомлялося, що Росія хоче повернути місто Куп'янськ Харківської області під свій контроль, але всі спроби наступати в його бік поки провалилися.