ЗС РФ просунулися в районі Куп'янська, ЗСУ зосередилися в Срібнянському лісі, — ISW (карти)

За даними Генштабу, росіяни завдають авіаційних ударів біля Синьківки та Іванівки Харківської області та не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ в Луганській області.

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Російські війська продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна і просунулися на Куп'янському напрямку. Геолоковані кадри за 11 вересня, показали, що ЗС РФ просунулися в районі лісосмуги на північний схід від Синьківки, що за 10 км від Куп'янська. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" (ISW) у зведенні від 12 вересня.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, зі свого боку, зазначила, що на Куп'янському напрямку тривають запеклі бої, і що Сили оборони відбивають російські атаки під Синьківкою. За її словами, окупанти провели безуспішні наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна в районі Берестового, Новоселівського та Новоєгорівки.

Одне з російських джерел повідомило, що ЗС РФ просунулися на півкілометра в районі Новоєгорівки.

Російський військовий блогер оприлюднив кадри боїв 488-го мотострілецького полку під Кремінною. За даними офіційних осіб України, російські війська ведуть інтенсивний артилерійський вогонь на згаданому напрямку.

Низка джерел РФ стверджує, що 11 вересня українські сили провели безуспішні наземні атаки в районі Кремінної. Російські військкори заявили, що українські сили зосереджують свої зусилля на атаках у Срібнянському лісництві біля Торського (15 км від Кремінної).

Карта боїв Луганська область

У зведенні Генштабу ЗСУ від 12 вересня зазначено, що в районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти завдали авіаційних ударів біля Синьківки, Іванівки (Харківська область), Надїї, Новоєгорівки, Діброви та Білогорівки Луганської області. ЗС РФ не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Артилерійським і мінометним обстрілам піддалися понад 15 населених пунктів.

Мелітопольський напрямок

Зі свого боку, на Мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують свій наступ і завдають окупантам значних втрат у частині живої сили та техніки.

"Ворог намагається відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позицій наших військ", — ідеться в публікації Генштабу.

Нагадаємо, що у російських прикордонників не вистачає озброєння, щоб протистояти атакам БПЛА по РФ.

Також повідомлялося, що голова ГУР Кирило Буданов розповів, як закінчиться війна в Україні. За його словами, якщо Україна не вийде до адмінкордонів 1991 року, обміни ракетними ударами й атаками дронів триватимуть увесь час.