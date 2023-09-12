Атаки БПЛА по РФ: у російських прикордонників не вистачає озброєння, — ISW

Російські прикордонні підрозділи недостатньо оснащені достатньою кількістю цифрових систем зв’язку, розвідувально-ударними дронами, мобільним транспортом і медичним приладдям, уточнив військкор РФ.

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Російським прикордонникам не вистачає можливостей та обладнання для боротьби з українськими рейдами через кордон та атаками по Російській Федерації. Про це йшлося у щоденному звіті Інституту вивчення війни за 11 вересня.

Зазначили, що російський військкор, який є членом Кремлівської ради з прав людини, заявив, що влада РФ недостатньо оснастила прикордонні підрозділи та не забезпечила їх достатньою кількістю цифрових систем зв’язку, розвідувально-ударними дронами, мобільним транспортом і медичним приладдям. Зокрема, у майже всіх відділів прикордонної служби ФСБ РФ виникли подібні претензії.

Крім цього, російський військкор переконаний, що сучасним прикордонним підрозділам потрібні можливості, як у тих, які створювали оперативні групи для участі у радянській війні в Афганістані, адже вони були оснащені артилерією, авіацією та бронетехнікою. Натомість зі слів росіянина, наразі прикордонники можуть отримати протитанкові ракети та міномети лише через особисті зв'язки з військовими частинами окупантів, тому він виступив за те, аби влада РФ надала прикордонникам краще обладнання, зокрема самохідні артилерійські системи та системи радіоелектронної боротьби. Військкор вважає, що це озброєння особливо необхідне прикордонникам з Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

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"Посилання військкора на участь радянських прикордонників у війні в Афганістані та заклики до надання більш складних систем свідчать про те, що російські прикордонники стурбовані загрозою можливих українських рейдів через кордон у Росію та атак українських безпілотників", — додали аналітики Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня дрони атакували Курську область РФ, в результаті чого було пошкоджено будівлі в місті Рильськ. Губернатор Роман Старовойт в атаці БПЛА звинуватив Україну.

Вночі 11 вересня два безпілотники атакували Бєлгородську область. Місцева влада повідомила про нібито збиття дронів системою ППО. Фрагменти одного з БПЛА упали на проїжджу частину поряд із приватним житловим будинком.