"Пошкоджено дах, вибито скло": Курську область Росії атакували дрони (відео)

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, на вулиці ім. Леніна один БПЛА скинув бомбу. Леніна один БПЛА скинув бомбу. Потім другий атакували адміністративну будівлю.

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Увечері 11 вересня Курську область РФ атакували дрони. У результаті було пошкоджено будівлі в місті Рильськ. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.

За його словами, нальотів дронів було два. Так, спершу безпілотник у Рильську скинув із висоти вибуховий пристрій.

"На щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджено фасади та вибито кілька шибок у двох будівлях на вулиці Леніна", — зазначив він.

Рильськ на карті Фото: Google

Потім сталася друга атака, внаслідок якої було пошкоджено адміністративну будівлю.

"В адміністративній будівлі пошкоджено дах, вибито шибки в кількох вікнах. Постраждалих немає", — заявив Старовойт.

Російський губернатор заявив, що дрони, які атакували Рильськ, нібито були українськими.

Також місцеві жителі опублікували відео з вибухом у Рильську в соцмережах.

Вибух у Рильську

Нагадаємо, що 11 вересня невідомі БПЛА атакували Бєлгородську область. Міноборони Росії в атаці дронів традиційно звинуватило Україну. Фрагменти одного з БПЛА впали біля приватного будинку.

"У Яковлевському міському окрузі спрацювала наша система ППО — збито 2 БПЛА літакового типу", — заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.