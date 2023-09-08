На металобрухт: під Куп'янськом прикордонники знищили FPV-дроном вантажівки ЗС РФ (відео)

Російське командування втратило дві вантажівки, якими планувало перевозити живу силу, набої або озброєння. Цього вдалось досягнути завдяки двом FPV-дронам, вартістю кілька сотень доларів.

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Бійці "Сталевого кордону" позбавили ЗС РФ двох вантажівок, які використовувались неподалік лінії фронту під Куп'янськом на Харківщині. Саме тут, зі слів начальника пресслужби ОК "Схід" Іллі Євлаша, росіяни зосередили 100-тисячне військо, готуючись атакувати позиції Сил оборони. Завдяки застосуванню FPV-дронів вдалось на дещицю зменшити кількість військової техніки на даному напрямку. Відео удару по противнику опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.

На відео видно, як розвідувальний дрон вистежив дві російські вантажівки, які рухались неподалік від лінії фронту. У дописі вказано, що це військові УАЗи ЗС РФ. Під наглядом розвідників на цілі спрямували FPV-дрони. Безпілотники підлетіли до машин збоку, врізались у кузов: на місці удару задиміло.

Останні кадри запису показують російського солдата, який встиг вистрибнути з останньої вантажівки. Він поспіхом біжить до дерев, щоб сховатись від дрона Сил оборони, який відстежує його найменший рух.

У тексті до відео зазначають, що бійці "Сталевого кордону" почали "заготівлю металобрухту". Завдяки влучним ударам, загарбники будуть ходити виключно пішки: "топати ногами", — ідеться у текст.

Війна РФ проти України: деталі

Згідно з повідомленням українського командування, противник зосередив на Куп'янському напрямку близько 100 тис. живої сили та відповідну кількість озброєння. Командувач Сухопутними військами генерал Олександр Сирський заявив, що саме на ділянці від Куп'янська до на Харківщині до Лимана на Донеччині обстановка залишається "складною".

Ситуація на відтинку фронту Куп'ясньк-Лиман станом на 7 вересня 2023 року Фото: DeepState

Між тим у крайньому аналітичному звіті Інституту вивчення війни оглядачі зазначають, що росіяни намагались атакувати біля села Синьківка (за 9 км на північний схід від Куп'янська) та Новоєгоровки (за 15 км на схід від Сватового). При тому вказують, що бійці Сил оборони дійшли до другої лінії оборони у Запорізькій області і готуються прорвати її у напрямку на Токмак.

Східний напрямок: від Куп'янськ до Донецька Південний напрямок: Роботине-Вербове

Нагадуємо, вдень 8 вересня ЗС РФ вдарили по Кривому Рогу. Національна поліція повідомила, що ціллю ворога був відділок поліції: є один загиблий та близько 40 осіб поранені. Тим часом в ніч на 8 вересня відбулась чергова повітряна атака росіян: дрони-камікадзе летіли двома хвилями, ППО працювало під Одесою та Сумами.