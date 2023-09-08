На металлолом: под Купянском пограничники уничтожили FPV-дроном грузовики ВС РФ (видео)

Российское командование потеряло два грузовика, которыми планировало перевозить живую силу, патроны или вооружение. Этого удалось достичь благодаря двум FPV-дронам, стоимостью несколько сотен долларов.

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Бойцы "Стального кордона" лишили ВС РФ двух грузовиков, которые использовались неподалеку от линии фронта под Купянском на Харьковщине. Именно здесь, по словам начальника пресс-службы ОК "Восток" Ильи Евлаша, россияне сосредоточили 100-тысячное войско, готовясь атаковать позиции Сил обороны. Благодаря применению FPV-дронов удалось на немного уменьшить количество военной техники на данном направлении. Видео удара по противнику опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.

На видео видно, как разведывательный дрон выследил два российских грузовика, которые двигались неподалеку от линии фронта. В заметке указано, что это военные УАЗы ВС РФ. Под наблюдением разведчиков на цели направили FPV-дроны. Беспилотники подлетели к машинам сбоку, врезались в кузов: на месте удара задымило.

Последние кадры записи показывают российского солдата, который успел выпрыгнуть из последнего грузовика. Он в спешке бежит к деревьям, чтобы спрятаться от дрона Сил обороны, который отслеживает его малейшее движение.

В тексте к видео отмечают, что бойцы "Стального кордона" начали "заготовку металлолома". Благодаря точным ударам, захватчики будут ходить исключительно пешком: "топать ногами", — говорится в текст.

Война РФ против Украины: детали

Согласно сообщению украинского командования, противник сосредоточил на Купянском направлении около 100 тыс. живой силы и соответствующее количество вооружения. Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что именно на участке от Купянска на Харьковщине до Лимана в Донецкой области обстановка остается "сложной".

Ситуация на отрезке фронта Купьяск-Лиман по состоянию на 7 сентября 2023 года Фото: DeepState

Между тем в крайнем аналитическом отчете Института изучения войны обозреватели отмечают, что россияне пытались атаковать возле села Синьковка (в 9 км к северо-востоку от Купянска) и Новоегоровки (в 15 км к востоку от Сватово). При этом указывают, что бойцы Сил обороны дошли до второй линии обороны в Запорожской области и готовятся прорвать ее в направлении на Токмак.

Восточное направление: от Купянска до Донецка Южное направление: Роботино-Вербово

Напоминаем, днем 8 сентября ВС РФ ударили по Кривому Рогу. Национальная полиция сообщила, что целью врага было отделение полиции: есть один погибший и около 40 человек ранены. Между тем в ночь на 8 сентября состоялась очередная воздушная атака россиян: дроны-камикадзе летели двумя волнами, ПВО работало под Одессой и Сумами.