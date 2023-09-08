Ракетный удар по полиции в Кривом Роге: число пострадавших выросло до 40 человек (фото)
По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, ракета попала в административное здание с офисами, где был расположен его фонд. Пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.
Российские оккупанты утром 8 сентября осуществили ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. Количество пострадавших продолжает расти. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадало уже около 40 человек. Большинство из них в состоянии средней тяжести или же "удовлетворительные".
"Впрочем, есть и тяжелые. Повреждены 3 административных здания. Повреждены 7 жилых домов, среди них многоэтажка. Пожар, возникший в гаражах, локализован", — говорится в сообщении.
Спасатели продолжают обследовать территорию в одном из районов Кривого Рога, которая подверглась ракетному удару со стороны российских оккупантов.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале также прокомментировал последствия утреннего обстрела в городе.
По его словам, вражеская ракета попала в административное здание, в которой было несколько офисов. Александр Вилкул отдельно отметил, что там также был офис его фонда "Украинская перспектива".
"Предварительно – один погибший, 9 пострадавших, 5 уже в больнице, к сожалению двое тяжелых. Три человека спасатели достали из-под завалов. На месте спасатели, медики и коммунальные службы", — сообщил Александр Вилкул незадолго до сообщения Днепропетровской ОГА (количество пострадавших увеличилось, — ред.).
К слову, в Школе искусств за памятником Святому Николаю был развернут штаб помощи пострадавшим людям, где они могут оставить свое заявление.
Напомним, 8 сентября появилась информация об ударе ВС РФ по городу Кривой Рог. В результате было разрушено здание полиции и 1 человек погиб — сотрудник правоохранительных органов. На месте прилета достают людей из-под завалов и тушат пожар. По данным МВД, в результате ракетной атаки пострадали здание полиции и жилые дома.