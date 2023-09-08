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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Ракетный удар по полиции в Кривом Роге: число пострадавших выросло до 40 человек (фото)

ракетный удар, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрел, война РФ против Украины, жертвы
Фото: Днепропетровская ОГА | В результате ракетного удара по Кривому Рогу уже более 40 пострадавших и 1 погибший

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, ракета попала в административное здание с офисами, где был расположен его фонд. Пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.

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Российские оккупанты утром 8 сентября осуществили ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. Количество пострадавших продолжает расти. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадало уже около 40 человек. Большинство из них в состоянии средней тяжести или же "удовлетворительные".

"Впрочем, есть и тяжелые. Повреждены 3 административных здания. Повреждены 7 жилых домов, среди них многоэтажка. Пожар, возникший в гаражах, локализован", — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают обследовать территорию в одном из районов Кривого Рога, которая подверглась ракетному удару со стороны российских оккупантов.

ракетный удар, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрел, война РФ против Украины, жертвы Fullscreen
В результате ракетного удара по Кривому Рогу уже более 40 пострадавших и 1 погибший
Фото: Днепропетровская ОГА
ракетный удар, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрел, война РФ против Украины, жертвы Fullscreen
В результате ракетного удара по Кривому Рогу уже более 40 пострадавших и 1 погибший
Фото: Днепропетровская ОГА
ракетный удар, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрел, война РФ против Украины, жертвы Fullscreen
В результате ракетного удара по Кривому Рогу уже более 40 пострадавших и 1 погибший
Фото: Днепропетровская ОГА
ракетный удар, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрел, война РФ против Украины, жертвы Fullscreen
В результате ракетного удара по Кривому Рогу уже более 40 пострадавших и 1 погибший
Фото: Днепропетровская ОГА
ракетный удар, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрел, война РФ против Украины, жертвы
ракетный удар, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрел, война РФ против Украины, жертвы
ракетный удар, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрел, война РФ против Украины, жертвы
ракетный удар, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрел, война РФ против Украины, жертвы

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале также прокомментировал последствия утреннего обстрела в городе.

По его словам, вражеская ракета попала в административное здание, в которой было несколько офисов. Александр Вилкул отдельно отметил, что там также был офис его фонда "Украинская перспектива".

"Предварительно – один погибший, 9 пострадавших, 5 уже в больнице, к сожалению двое тяжелых. Три человека спасатели достали из-под завалов. На месте спасатели, медики и коммунальные службы", — сообщил Александр Вилкул незадолго до сообщения Днепропетровской ОГА (количество пострадавших увеличилось, — ред.).

К слову, в Школе искусств за памятником Святому Николаю был развернут штаб помощи пострадавшим людям, где они могут оставить свое заявление.

Напомним, 8 сентября появилась информация об ударе ВС РФ по городу Кривой Рог. В результате было разрушено здание полиции и 1 человек погиб — сотрудник правоохранительных органов. На месте прилета достают людей из-под завалов и тушат пожар. По данным МВД, в результате ракетной атаки пострадали здание полиции и жилые дома.