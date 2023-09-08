Ракетний удар по поліції в Кривому Розі: кількість постраждалих зросла до 40 осіб (фото)

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ракета влучила в адміністративну будівлю з офісами, де був розташований його фонд. Постраждалим продовжують надавати медичну допомогу.

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Російські окупанти вранці 8 вересня здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Кількість постраждалих продовжує зростати. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, постраждало вже близько 40 осіб. Більшість із них у стані середньої тяжкості або ж "задовільні".

"Утім, є й важкі. Пошкоджено 3 адміністративні будівлі. Пошкоджено 7 житлових будинків, серед них багатоповерхівка. Пожежу, що виникла в гаражах, локалізовано", — ідеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують обстежувати територію в одному з районів Кривого Рогу, яка зазнала ракетного удару з боку російських окупантів.

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу вже понад 40 постраждалих і 1 загиблий Фото: Дніпропетровська ОДА Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу вже понад 40 постраждалих і 1 загиблий Фото: Дніпропетровська ОДА Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу вже понад 40 постраждалих і 1 загиблий Фото: Дніпропетровська ОДА Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу вже понад 40 постраждалих і 1 загиблий Фото: Дніпропетровська ОДА

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі також прокоментував наслідки ранкового обстрілу в місті.

За його словами, ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю, в якій було кілька офісів. Олександр Вілкул окремо зазначив, що там також був офіс його фонду "Українська перспектива".

"Попередньо — один загиблий, 9 постраждалих, 5 уже в лікарні, на жаль двоє важких. Три людини рятувальники дістали з-під завалів. На місці рятувальники, медики та комунальні служби", — повідомив Олександр Вілкул незадовго до повідомлення Дніпропетровської ОДА (кількість постраждалих збільшилася, — ред.).

До слова, у Школі мистецтв за пам'ятником Святому Миколаю було розгорнуто штаб допомоги постраждалим людям, де вони можуть залишити свою заяву.

Нагадаємо, 8 вересня з'явилася інформація про удар ЗС РФ по місту Кривий Ріг. Унаслідок було зруйновано будівлю поліції та 1 людина загинула — співробітник правоохоронних органів. На місці прильоту дістають людей з-під завалів і гасять пожежу. За даними МВС, унаслідок ракетної атаки постраждали будівля поліції та житлові будинки.