Бої за Куп'янськ: ЗС РФ перекинули на цей напрямок понад 110 тисяч бійців, — командування

Українська піхота не дає ворогу просунутися. Лише впродовж минулої доби російські війська 650 разів обстріляли позиції ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку.

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Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що найбільше військових Збройних сил Російської Федерації розміщено на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це він повідомив в ефірі "Еспресо".

"На Лимано-Куп'янському напрямку зараз найбільше російських окупаційних військ, їх понад 110 тисяч", — сказав Ілля Євлаш.

Він зазначив, що окупанти сконцентрували свої сили на напрямку Новоєгорівки. Протягом четверга 31 серпня ворог завдав дев'ять авіаударів, провів вісім штурмів та 46 разів обстріляв населений пункт. З його слів, на Лимано-Куп'янському напрямку українські військові знищили сім російських танків, тоді як шість з яких — біля Новоєгорівки.

Лимано-Куп'янський напрямок

Євлаш розповів, що в зоні відповідальності Східного угрупування військ по всій лінії зіткнення йдуть важкі та інтенсивні бої. Ворог намагається продавати оборону ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку, підтягуючи резерви у живій силі та техніці. Крім цього, ЗС РФ постійно завдають вогневого ураження, проте українська піхота не дає противнику просунутися.

Він додав, що 31 серпня ворог 650 разів обстріляв позиції ЗСУ — противник використовує артилерію та завдає авіаудари (14 за минулу добу). ЗСУ вдалося знищили 77 окупантів, 7 танків, два з яких Т-90М "Прорив", потужну артилерійську установку "Піон" 203 мм, БПЛА, два склади з боєприпасами та іншу ворожу техніку.

Нагадаємо, 31 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про активні бойові дії на Лиманському напрямку. Там ворог безуспішно намагається наступати в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

30 серпня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що на Куп’янсько-Лиманському напрямку найзапекліші бої відбуваються в районах Райгородки та Ковалівки. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.