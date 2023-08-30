ЗС РФ наступають на Куп'янсько-Лиманському напрямку, — Сирський (карти)

На Куп’янсько-Лиманському напрямку найбільш запеклі бої тривають в районах Райгородки та Ковалівки. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.

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Збройні сили Російської Федерації наступають на Куп’янсько-Лиманському напрямку, проте українські бійці стримують ворога. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center.

"Обстановка на Східному фронті залишається складною", — сказав Олександр Сирський.

Він зазначив, що підрозділи ЗСУ продовжують стримувати наступ окупантів на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Найбільш запеклі бої відбуваються в районах Райгородки та Ковалівки, там ворог намагається прорвати оборону українських бійців, попри втрати. Для наступу ворог використовує штурмові загони на бронетехніці.

Крім цього, окупанти здійснюють перегрупування, заводять нові частини з Російської Федерації для того, аби наростити чисельність та боєздатність своїх військ.

Сирський наголосив, що щодня гарячі бої йдуть на Бахмутському напрямку. Російські військові намагаються повернути втрачені позиції, проводячи по декілька контратак на день.

"Ми вживаємо всіх заходів для зриву планів противника і поступово просуваємся вперед", — заявив Олександр Сирський.

З його слів, інтенсивні бої відбуваються в районах Бахмута, Курдюмівки, Ягідного, Андріївки, тому особливу увагу приділяють роботі саме на цих напрямках.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни 30 серпня повідомили, що ЗСУ просунулися на 5 км на схід від Роботиного на заході Запорізької області. Також бійці продовжують утримувати свої позиції в місті.

29 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ продовжують контрнаступ на Бахмутському напрямку, в результаті чого окупанти опинилися в пастці. Українські бійці мають успіхи в Кліщіївці, Курдюмівці та Андріївці.