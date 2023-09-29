"Є вагома причина": у США розповіли, чому контрнаступ ЗСУ сповільнився

Російські окупанти отримали перевагу у вигляді часу, стверджує держсекретар США Ентоні Блінкен. Це допомогло їм вибудувати лінію оборони.

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У російських окупантів була колосальна кількість часу для того, щоб вибудувати сильну лінію оборони, у зв'язку з цим ЗСУ важко просуватися вперед. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю "Голос Америки" 28 вересня.

За його словами, навіть станом на зараз українські захисники домоглися реальних успіхів, незважаючи на те, що наступ йде важко. Якщо брати ситуацію порівняно з першими днями вторгнення, то Сили оборони звільнили понад 50% територій.

"Зараз вони ведуть наступ на півдні та сході. Він проходить важко, і на це є вагома причина — у росіян було багато місяців, щоб побудувати оборону, але українці досягають реальних успіхів", — заявив Ентоні Блінкен.

Окремо держсекретар США зазначив, що українські військові, на відміну від росіян, борються сьогодні за свою свободу і країну, а цей факт "зрештою змінить баланс".

Що стосується дипломатичного врегулювання конфлікту, то це вирішувати виключно українцям. Вашингтон дотримується позиції не вирішувати нічого про Київ без участі Києва.

Майбутній мир має бути побудований на базових принципах, які лежать в основі статуту ООН. Це територіальна цілісність, суверенітет і незалежність.

"Тривалий мир у тому сенсі, що треба бути впевненими: якщо буде досягнуто миру, то не залишиться умов, які б дозволили цій агресії повторитися за рік, за два роки, за п'ять років", — продовжив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, 28 вересня повідомлялося, що росіяни заливають бетоном лінії оборони під Токмаком у Запорізькій області. Для противника цей населений пункт є дуже важливим з боку логістики. ЗС РФ роблять усе для того, щоб ЗСУ не змогли прорвати їхню оборону.