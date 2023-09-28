"Як кроти": росіяни заливають бетоном лінії оборони під Токмаком, — DeepState (відео)

Місто в Запорізькій області для противника є дуже важливим з боку логістики. ЗС РФ роблять усе для того, щоб ЗСУ не змогли прорвати їхню оборону.

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Російські загарбники почали будувати нові лінії оборони навколо тимчасово окупованого Токмака в Запорізькій області. Іноді використовуються не зовсім звичайні методи. Про це розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий в ефірі телеканалу "Еспресо" 28 вересня.

За його словами, противник регулярно займається поліпшенням своїх позицій, адже боїться контрнаступу з боку ЗСУ. Окопи навіть заливаються бетоном, адже ЗС РФ не хочуть втратити населений пункт під Запоріжжям.

"Токмак — дуже важливе логістичне місто. Щодня ми бачимо як з'являються нові лінії оборони, окопи, споруди РФ навколо міста. Росіяни абсолютно все заливають бетоном і як кроти закопуються в глибину. Уже неодноразово українські військові натрапляли на ці "нори". Це логічно, тому що наступ ЗСУ на цьому напрямку набирає обертів", — заявив Роман Погорілий.

Окремо було зазначено, що наразі найактивніші бойові дії на цьому напрямку тривають у районі населених пунктів Вербове і Новопрокопівка, де українські військові просуваються вперед і займають нові позиції.

"Українські військові просуваються цим напрямком. Населені пункти будуть звільнені, буде збільшуватися синя зона, як і повідомляло вище командування", — наголосив Роман Погорілий.

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що чотири дивізії ПДВ РФ прибули під Токмак і Работине в Запорізькій області. Є ризик, що вони можуть піти на штурм. Противник не зупиняється і регулярно зміцнює свої лінії оборони, які ЗСУ можуть прорвати в будь-який момент.