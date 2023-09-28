"Как кроты": россияне заливают бетоном линии обороны под Токмаком, — DeepState (видео)

Город в Запорожской области для противника является очень важным со стороны логистики. ВС РФ делают все для того, чтобы ВСУ не смогли прорвать их оборону.

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Российские захватчики начали строить новые линии обороны вокруг временно оккупированного Токмака в Запорожской области. Иногда, используются не совсем обычные методы. Об этом рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Эспрессо" 28 сентября.

По его словам, противник регулярно занимается улучшением своих позиций, ведь боится контрнаступления со стороны ВСУ. Окопы даже заливаются бетоном, ведь ВС РФ не хотят потерять населенный пункт под Запорожьем.

"Токмак – очень важный логистический город. Ежедневно мы видим как появляются новые линии обороны, окопы, сооружения РФ вокруг города. Россияне абсолютно все заливают бетоном и как кроты закапываются в глубину. Уже неоднократно украинские военные наталкивались на эти "норы". Это логично, потому что наступление ВСУ на этом направлении набирает обороты", — заявил Роман Погорелый.

Отдельно было отмечено, что на данный момент самые активные боевые действия на этом направлении идут в районе населенных пунктов Вербовое и Новопрокоповка, где украинские военные продвигаются вперед и занимают новые позиции.

"Украинские военные продвигаются по этому направлению. Населенные пункты будут освобождены, будет увеличиваться синяя зона, как и сообщало выше командование", — подчеркнул Роман Погорелый.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что четыре дивизии ВДВ РФ прибыли под Токмак и Работино в Запорожской области. Есть риск, что они могут пойти на штурм. Противник не останавливается и регулярно укрепляет свои линии обороны, которые ВСУ могут прорвать в любой момент.