Четыре дивизии ВДВ РФ прибыли под Токмак и Работино: могут пойти на штурм, — эксперт

По словам Владислава Селезнева, противник не останавливается и регулярно укрепляет свои линии обороны, которые ВСУ могут прорвать в любой момент. Сейчас на фронт прибывают новые резервы.

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Российские оккупанты собрали недалеко от временно оккупированного Токмака и освобожденного Работино в Запорожской области сразу четыре дивизии воздушно-десантных войск. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Obozrevatel 26 сентября.

По его словам, действия противника могут быть связаны с будущими контрнаступательными действиями. Более того, россияне пытаются создавать новые рубежи обороны, чтобы украинские военные не смогли продвинуться вперед.

"На этом участке фронта между Работино и Токмаком, на расстоянии порядка 20 километров, сосредоточены подразделения, как минимум, четырех воздушно-десантных дивизий российской оккупационной армии, в том числе самой знаменитой Псковской. Они готовы к тому, чтобы не только сдерживать наступление украинской армии, но и проводить свои контрнаступательные действия, потому что главная миссия десанта – наступать", – заявил Владислав Селезнев.

Отдельно военный эксперт отметил, что продвижение украинской армии вперед на этом участке фронта носит не более, чем тактический характер. Пока что речь идет о боях местного значения.

ВСУ делают все возможное, чтобы пройти так называемые "линии Суровикина", которые представляют из себя разветвленную сеть фортификационных сооружений.

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"Это целая сеть идущих один за одним окопов, между которыми находятся минные поля. Причем, не всегда эти окопы проложены параллельно, некоторые перпендикулярно, чтобы противостоять возможным фланговым атакам украинской армии. То есть, когда наша армия пересекает один, два или несколько окопов, это не значит, что за этой линией окопов нет еще новых линий окопов, новых линий минных полей и препятствий", — подытожил Владислав Селезнев.

Напомним, 25 сентября сообщалось, почему Путин хочет остановить контрнаступление ВСУ до октября. Российские военачальники могут в ближайшее время устраивать непрерывные контратаки на фронте, несмотря на растрату военного потенциала.