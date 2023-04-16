Уже участвует в боях: бойцы ГУР опробовали американский вертолет Black Hawk (видео)

Спецназовцы отработали десантирование боевых групп на поле боя, эвакуацию, высадку из десантных тросов, а также ночные полеты. В разведке отмечают, что "Черная ястреба" выполняет операции даже на территории врага.

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Бойцы ГУР Минобороны овладели и используют в боевых действиях легендарный американский вертолет Black Hawk — "Черный ястреб". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На днях на одном из направлений состоялась тренировка спецподразделений ГУР МО по взаимодействию с многоцелевым вертолетом Black Hawk. Украинские разведчики нарабатывали навыки десантирования на поле боя, высадку из десантных тросов, ночные полеты.

"Вертолет поражает своей надежностью, легкостью в эксплуатации и боевой живучестью. Имея опыт эксплуатации Ми-8 и Ми-24, на "Черной ястребе" мы полетели в первый день, как его получили. Просто сели и выполнили перелет", — рассказывает бортинженер вертолета. .

По его словам, украинские экипажи освоили "Black Hawk" "за считанные часы".

Как рассказывают украинские защитники, Black Hawk более маневровый, чем Ми-8 и значительно лучше в управляемости. Также вертолет выигрывает по скорости горизонтального полета, может находиться в воздухе до 3-х часов и преодолевать более 600 км. Кроме этого, он может выпускать управляемые и неуправляемые ракеты типа "Hellfire" и может быть использован для перевозки грузов, поддержки пехоты и эвакуации раненых. Для разгрузки группы из 12 бойцов и эвакуации другой с поля боя воздушному судну нужно 3-4 секунды.

"За последний год уровень наших пилотов колоссально вырос. В настоящее время Украина с легкостью может принять около сотни многоцелевых вертолетов типа Black hawk, около 50 ударных вертолетов типа Apache, а также около 40-60 грузовых вертолетов типа Chinook", — уверяет. первый пилот вертолета с позывным "Маэстро".

Маэстро добавляет, что Black Hawk уже активно участвует в боевых действиях, в том числе на территории врага.

Напомним, что пилот-герой KARAYA рассказал, как улучшить МиГ-29. По его мнению, прежде всего, следует модернизировать системы управления огнем истребителей Миг-29, чтобы пилоты могли работать с подвесными топливными баками и пушками.

Ранее в Генштабе показали, как боевой вертолет наносит удары по оккупантам. По военной технике и живой силе противника "отработал" ударный вертолет 18-й бригады армейской авиации им. Игоря Сикорского.