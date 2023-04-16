Вже бере участь у боях: бійці ГУР випробували американський вертоліт Black Hawk (відео)

Спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти. У розвідці зазначають, що "Чорний яструб" виконує операції навіть на території ворога.

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Бійці ГУР Міноборони опанували та використовують в бойових діях легендарний американський вертоліт Black Hawk — "Чорний яструб". Про це повідомляє пресслужба відомства.

Днями на одному з напрямків відбулися тренування спецпідрозділів ГУР МО із взаємодії з багатоцільовим вертольотом Black Hawk. Українські розвідники напрацьовували навички десантування на полі бою, висадку з десантних тросів, нічні польоти.

"Вертоліт вражає своєю надійністю, легкістю в експлуатації та бойовою живучістю. Маючи досвід експлуатації Мі-8 та Мі-24, на "Чорному яструбі" ми полетіли в перший день, як його отримали. Просто сіли і виконали переліт", – розповідає бортінженер гелікоптера.

За його словами, українські екіпажі освоїли "Black Hawk" "за лічені години".

Як розповідають українські захисники, "Black Hawk" більш маневровий, ніж Мі-8 і значно кращий у керованості. Також гелікоптер виграє за швидкістю горизонтального польоту, може перебувати у повітрі до 3-х годин та долати понад 600 км. Крім цього він може випускати керовані та некеровані ракети типу "Hellfire" та може бути використаний для перевезення вантажів, підтримки піхоти і евакуації поранених. Для розвантаження групи з 12 бійців та евакуації іншої з поля бою повітряному судну потрібно 3-4 секунди.

"За останній рік рівень наших пілотів колосально виріс. Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу "Black hawk", близько 50 ударних вертольотів типу "Apache", а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу "Chinook", – запевняє перший пілот вертольота з позивним "Маестро".

Маестро додає, що Black Hawk вже бере активну участь у бойових діях, зокрема на території ворога.

Нагадаємо, що пілот-герой KARAYA розповів, як покращити МіГ-29. На його думку, насамперед слід модернізувати системи управління вогнем винищувачів Міг-29, щоб пілоти могли працювати з підвісними паливними баками та гарматами.

Раніше у Генштабі показали, як бойовий вертоліт завдає ударів по окупантах. По військовій техніці та живій силі противника "відпрацював" ударний вертоліт 18-ї окремої бригади армійської авіації ім. Ігоря Сікорського.