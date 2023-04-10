У Генштабі показали, як бойовий вертоліт завдає ударів по окупантам (відео)

По військовій техніці та живій силі противника "відпрацював" ударний вертоліт 18-ї окремої бригади армійської авіації ім. Ігоря Сікорського.

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Український гелікоптер "відпрацював" по позиціях російських окупантів і повернувся неушкодженим на базу. Інформація про це з'явилася в офіційному телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ у понеділок, 10 квітня.

На опублікованих відеокадрах ударний вертоліт 18 окремої бригади армійської авіації ім. Ігоря Сікорського виконує бойове завдання.

Гелікоптер опускається досить низько до землі та починає поливати вогнем живу силу та бронетехніку супротивника.

Також він маневрує в повітрі, щоб якнайшвидше і прицільніше вразити техніку та особовий склад ЗС РФ.

"Окремі бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗС України ефективно та систематично знищують російських окупантів", — йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

Крім того, у Генштабі зазначили, що авіація ЗСУ у понеділок, 10 квітня, завдала вісім ударів. Протиповітряна оборона збила ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних летальних апаратів різних типів. Серед них були два ударні БПЛА та чотири дрони-розвідники.

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що українські військові збили російський гелікоптер Мі-24 під Авдіївкою. За інформацією представників 110 ОМБр, ворог не залишає спроби наступу на Авдіївському напрямку, але зазнає великих втрат у живій силі та військовій техніці.

Також 1 квітня артилеристи та аеророзвідники 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого розповіли, як змогли знищити із самохідної гаубиці M109 Palladin ворожий вертоліт у момент зльоту.