В Генштабе показали, как боевой вертолет наносит удары по оккупантам (видео)

По военной технике и живой силе противника "отработал" ударный вертолет 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Игоря Сикорского.

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Украинский вертолет "отработал" по позициям российских оккупантов и вернулся невредимым на базу. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Генерального штаба ВСУ в понедельник, 10 апреля.

На опубликованных видеокадрах ударный вертолет 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Игоря Сикорского исполняет боевое задание.

Вертолет опускается достаточно низко к земле и начинает поливать огнем живую силу и бронетехнику противника.

Также он маневрирует в воздухе, чтоб как можно быстрее и точнее поразить технику и личный состав ВС РФ.

"Отдельные бригады армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины эффективно и систематически уничтожают российских оккупантов", — говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.

Кроме того к Генштабе отметили, что авиация ВСУ в понедельник, 10 апреля, нанесла восемь ударов. Противовоздушная оборона сбила вражеский вертолет Ми-24 и 6 беспилотных летальных аппаратов разных типов. Среди них были два ударных и четыре дрона-разведчика.

Напомним, 10 апреля стало известно, что украинские военные сбили российский вертолет Ми-24 под Авдеевкой. По информации представителей 110 ОМБр, враг не оставляет попытки наступления на Авдеевском направлении, но несет большие потери в живой силе и военной технике.

Также 1 апреля артиллеристы и аэроразведчики 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого рассказали, как смогли уничтожить из самоходной гаубицы M109 Palladin вражеский вертолет в момент взлета.