Ремонт Leopard 2A4: польські ЗМІ розкрили подробиці обслуговування танків ЗСУ в Польщі

Раніше між Польщею та Німеччиною існували розбіжності щодо ремонту українських танків Leopard 2, однак, судячи з усього, вони були частково врегульовані.

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На механічному заводі Bumar Labedy в польському місті Глівіце вже тривають роботи з капітального ремонту танків Leopard 2A4, що перебувають на озброєнні українських збройних сил, повідомили 26 вересня польські оглядачі з Defence 24.

"Судячи з кольору камуфляжної фарби, якою вкриті танки, це, найімовірніше, машини Leopard 2A4, передані Україні з канадської або норвезької армій, оскільки в обох цих арміях техніка забарвлена в єдиний зелений колір", — зазначили автори публікації.

За даними журналістів, на цьому заводі проводиться капітальний ремонт п'яти українських танків Leopard. Передбачається, що, крім "Леопардів", на заводі будуть також обслуговуватися і проходити капітальний ремонт українські танки Т-64 і Т-72.

Оглядачі нагадали, що Польща в рамках військової допомоги передала Збройним Силам України 14 танків Leopard 2A4, близько 30-60 танків ПТ-91 і понад 230 танків Т-72М і Т-72М1, зокрема модифікованих у варіанти Т-72МР і Т-72М1Р. А загалом Україні було обіцяно близько 40 машин, до того ж 14 танків, закуплених Нідерландами і Норвегією у німецької промисловості, також мають бути поставлені наприкінці 2023 — початку 2024 року.

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"Польща є базовою країною з постачання танків Leopard 2 для одного з українських батальйонів, у складі якого є танки Leopard 2A4", — підкреслили журналісти.

Вони додали, що між Варшавою і Берліном існували розбіжності щодо ремонту Leopard 2, але, судячи з усього, вони були частково врегульовані.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти почали поширювати дезінформацію про нібито знищення в Україні танка Leopard з німецьким екіпажем. У зв'язку з цим у Міноборони Німеччини заявили, що німецьких танкових екіпажів в Україні немає.