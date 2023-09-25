"З екіпажем із Бундесверу": росіяни видали новий фейк про знищення танка Leopard

Розповідь про "танковий екіпаж із Німеччини" представив один із російських військовослужбовців, який володіє німецькою мовою. Він стверджував, що поранений механік-водій нібито вигукував "Nicht schießen", а потім — помер від втрати крові. На пропагандистський сюжет уже відреагували в Міноборони Німеччини.

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Російські пропагандисти почали поширювати дезінформацію про нібито знищення в Україні німецького танка Leopard з екіпажем із ФРН. Міністерство оборони Німеччини швидко реагувало на це висловлювання, викривши новий фейк росіян. Про це повідомляє видання DW.

У джерелі йдеться про інформацію, яку представили російські пропагандисти в суботу. Кремлівські ЗМІ поширювали твердження про те, що розвідники Збройних сил Росії "знищили переданий Україні танк Leopard із німецьким екіпажем".

Західні журналісти звернулися до Міноборони ФРН за роз'ясненнями щодо таких публікацій про "екіпаж із Бундесверу".

"В Україні немає німецьких танкових екіпажів", — підкреслив один з офіційних представників міноборони Німеччини у відповідь.

У фіктивному сюжеті, поширюваному російськими ЗМІ, стверджувалося, що розповідь про "німецький танковий екіпаж" представив один із російських окупантів, які беруть участь у військових діях у Запорізькій області України. Він нібито володіє німецькою мовою і стверджував, що весь екіпаж знищеного танка Leopard ЗСУ загинув, а тяжко поранений механік-водій, за його словами, почав кричати "Nicht schießen", що означає "Не стріляй" німецькою мовою.

Крім того, "розвідник" розповідав, нібито цей "механік" повідав йому історію, що він "військовослужбовець Бундесверу", і весь екіпаж танка був "з однієї роти", а потім — помер від втрати крові.

Нагадаємо, що пропагандисти з РФ поширили інформацію про те, що в Донецькій області російські танкісти вперше зустрілися в бою з екіпажем Збройних сил України на німецькому танку Leopard, який нібито відступив після першого пострілу в його бік.