Франція модернізувала власні танки Leclerc для боїв у міській забудові

Leclerc отримав дистанційно керований бойовий модуль з кулеметом калібру 7,62 мм. Танк має бути універсальною машиною на полі бою, вважають експерти.

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Німецько-французький концерн Nexter-KNDS представив мінорне оновлення танків Leclerc для бойових дій в міській забудові. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Модернізований Leclerc отримає розширені можливості завдяки новому дистанційно керованому 7,62-мм кулемета. Вона має власну систему управління вогнем. Окрім цього кулемет отримає програмовані боєприпаси. Зазначається, що оновлення бойового модуля покращить танк в умовах міської забудови.

Все інше в машині залишилось таким самим — 120-мм гармата, спарений кулемет калібру 12,7 мм та бронювання. З 1992 року Leclerc пройшов декілька етапів модернізації. У 2006 році Nexter створила першу версія для міських операцій. Пакет оновлень отримав назву AZUR. Він складається з додаткового бортового захисту, захисту від коктейлів Молотова й комбінацію додаткового бронювання корпусу.

На відміну від Leopard 2 або Abrams M1, французький танк має 3 члени екіпажу, а не 4. Заряджаючого заміняє автомат заряджання. У Army Recognition додають, що оновлення відповідає світовим тенденціям у галузі танкобудування. Універсальність та здатність працювати в міських умовах стають все вагомішими.

Нагадаємо, компанія Renk AG нарощує виробництво деталей для танків Leopard та Leclerc.

27 січня ЗМІ писали, що президент Франції вагається у питанні постачання Leclerc Україні.