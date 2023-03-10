Виробник деталей для танків Leopard та Leclerc нарощує виробництво, — Bloomberg

У межах цієї підготовки штат підприємства було збільшено на 13% минулого року. Зазвичай частка оборонних закупівель німецького уряду становить 10 % прибутку підприємства, але у майбутньому цей відсоток, мабуть, збільшиться.

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Renk AG, компанія, що виробляє запчастини для німецьких танків Leopard 2 та французьких Leclerc, найняла нових працівників та збільшила виробництво. Це сталося після обіцянки німецького уряду збільшити витрати на оборону. Про це сьогодні, 10 березня, повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що нарощування виробництва не пов'язане з будь-якими конкретними замовленнями, але компанія хоче бути готовою до моменту, коли вони надійдуть. У межах цієї підготовки штат було збільшено на 13% минулого року. Зазвичай частка оборонних закупівель німецького уряду становить 10 % прибутку компанії, але є думка, що в майбутньому цей відсоток збільшиться.

Ще нещодавно німецький уряд не поспішав збільшувати обсяг замовлення нових систем озброєння, але війна в Україні змінила думку громадськості.

"Люди більше розуміють необхідність національної оборони і те, що боєздатні збройні сили коштуватимуть грошей. Зміна громадської думки також зробила компанію більш привабливим роботодавцем", — заявила виконавча директорка підприємства Сюзанна Віганд.

Уряд Польщі за допомогою німецьких партнерів сподівається вирішити питання нестачі запчастин до танків Leopard 2, поставлених в Україну. Віцепрем'єр Польщі Маріуш Блащак 7 березня заявив, що уряд Німеччини вирішить цю проблему, а німецька Rheinmetall надасть необхідну документацію польському заводу збройової компанії Bumar-Labedy, на базі якого буде створено сервісний хаб для капітального ремонту та обслуговування танків Leopard 2.

Нагадаємо, про створення у Польщі ремонтного хаба для військової техніки стало відомо у вересні минулого року. Тоді прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що це спільний проєкт, у якому беруть участь німецькі, нідерландські та українські партнери.

8 березня стало відомо, що основні бойові танки Leopard, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доставлені в Україну до кінця березня.