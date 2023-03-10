Производитель деталей для танков Leopard и Leclerc наращивает производство, — Bloomberg

В рамках этой подготовки штат предприятия был увеличен на 13% в прошлом году. Обычно доля оборонных закупок германского правительства составляют 10 % прибыли компании, но в будущем этот процент, вероятно, увеличится.

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Renk AG, компания, производящая запчасти для немецких танков Leopard 2 и французских Leclerc, наняла новых работников и увеличила производство. Это произошло после обещания немецкого правительства повысить расходы на оборону. Об этом сегодня, 10 марта сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что наращивание производства не связано с какими-либо конкретными заказами, но компания хочет быть готовой к моменту, когда они поступят. В рамках этой подготовки штат был увеличен на 13% в прошлом году. Обычно доля оборонных закупок германского правительства составляют 10 % прибыли компании, но есть мнение, что в будущем этот процент увеличится.

Еще недавно немецкое правительство не спешило увеличивать объем заказа новых систем вооружения, но война в Украине изменила мнение общественности.

"Люди больше понимают необходимость национальной обороны и то, что боеспособные вооруженные силы будут стоить денег. Изменение общественного мнения также сделало компанию более привлекательным работодателем", — заявила исполнительный директор предприятия Сюзанна Виганд.

Правительство Польши с помощью немецких партнеров надеется решить вопрос нехватки запчастей к танкам Leopard 2 поставленных в Украину. Вице-премьер Польши Мариуш Блащак 7 марта заявил, что правительство Германии решит эту проблему, а немецкая Rheinmetall предоставит необходимую документацию польскому заводу оружейной компании Bumar-Labedy, на базе которого будет создан сервисный хаб для капитального ремонта и обслуживания танков Leopard 2.

Напомним, о создании ремонтного хаба в Польше для военной техники стало известно в сентябре прошлого года. Тогда премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что это совместный проект, в котором участвуют немецкие, нидерландские и украинские партнеры.

8 марта стало известно, что основные боевые танки Leopard, обещанные Германией и Португалией, будут доставлены в Украину до конца марта.