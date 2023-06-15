Німецький KMW обʼєднався з французьким Nexter в один концерн: деталі угоди

Флагмани двох країн матимуть 9000 співробітників, мільярдні обороти, а спільний обʼєм замовлень складатиме близько 11 млрд євро. Одна з цілей обʼєднання — обхід експортних обмежень.

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Німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegman та французька оборонна компанія Nexter обʼєднались в одну компанію KNDS. Про це повідомляється в спільній заяві сторін.

14 червня оборонні компанії опублікували спільну заяву про обʼєднання. Nexter та KMW є провідними оборонними компаніями Європи, які розташовані у Франції та Німеччині відповідно. Сторони очікують, що злиття в одну компанію має посилити їхню конкурентоспроможність та міжнародну позицію обох компаній, а також дозволить краще відповідати вимогам національних армій обох країн.

Штаб-квартиру нового підприємства вони розташували в Амстердамі. Під крилом KNDS є близько 9000 співробітників. Фінансовий оборот компаній склав 3,2 млрд євро у 2022 році. А спільний обсяг замовлень складатиме близько 11 млрд євро.

Для чого Франція та Німеччина обʼєднує флагманські підприємства

Переговори щодо злиття KMW та Nexter почалися ще у 2014 році між урядами Франції та Німеччини. За цей час Франція змінила законодавство, щоб можна було приватизувати державне оборонне підприємство Nexter.

Серед цілей обʼєднання виділяють бажання двох виробників обходити експортні обмеження, особливо німецькі. Також KMW та Nexter мають створити надійну промислову базу для стандартизації всередині ЄС та Альянсу.

Наразі KNDS вже має спільні розробки. У 2022 році на виставці озброєнь показали спільний танк. В його основі шасі німецького Leopard 2 та глибоко модернізоване бойове відділення Leclerc. Також до 2040 року концерн має створити спільну 155-мм САУ.

Нагадаємо, 5 червня компанія KMW показала самохідний 120-мм міномет на базі ББМ Boxer, який може вести вогонь мінами прямою наводкою.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що Франція у 2023 році збільшить замовлення на виробництво снарядів для САУ "Цезар" для Києва.