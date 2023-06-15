Немецкий KMW объединился с французским Nexter в один концерн: детали соглашения

Флагманы двух стран будут иметь 9000 сотрудников, миллиардные обороты, а общий объем заказов составит около 11 млрд евро. Одна из целей объединения – обход экспортных ограничений.

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Немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegman и французская оборонная компания Nexter объединились в одну компанию KNDS. Об этом сообщается в совместном заявлении сторон.

14 июня оборонные компании обнародовали совместное заявление об объединении. Nexter и KMW являются ведущими оборонными компаниями Европы, расположенными во Франции и Германии соответственно. Стороны ожидают, что слияние в одну компанию должно усилить их конкурентоспособность и международную позицию обеих компаний, а также позволит удовлетворять требованиям национальных армий обеих стран.

Штаб-квартиру нового предприятия они разместили в Амстердаме. Под крылом KNDS находится около 9000 сотрудников. Финансовый оборот компаний составил 3,2 млрд. евро в 2022 году. Общий объем заказов будет составлять около 11 млрд евро.

Зачем Франция и Германия объединяет флагманские предприятия

Переговоры по слиянию KMW и Nexter начались в 2014 году между правительствами Франции и Германии. За это время Франция изменила законодательство, чтобы можно было приватизировать государственное оборонное предприятие Nexter.

Среди целей объединения выделяют желание двух производителей обходить экспортные ограничения, особенно немецкие. KMW и Nexter также должны создать надежную промышленную базу для стандартизации внутри ЕС и Альянса.

Сейчас у KNDS уже есть совместные разработки. В 2022 году на выставке вооружений показали общий танк. В его основе шасси немецкого Leopard 2 и глубоко модернизированное боевое отделение Leclerc. Также к 2040 году концерн должен создать общую 155-мм САУ.

Напомним, 5 июня компания KMW показала самоходный 120 мм миномет на базе ББМ Boxer, который может вести огонь минами прямой наводкой.

1 марта Франция в 2023 году увеличит заказы на производство снарядов для САУ "Цезарь" для Киева.