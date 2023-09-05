Франция модернизировала собственные танки Leclerc для боев в городской застройке

Leclerc получил дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 мм. Танк должен быть универсальной машиной на поле боя, считают эксперты.

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Немецко-французский концерн Nexter-KNDS представил минорное обновление танков Leclerc для боевых действий в городской застройке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Модернизированный Leclerc получит расширенные возможности благодаря новому дистанционно управляемому 7,62-мм пулемету. Он имеет собственную систему управления огнем. Кроме этого пулемет получит программируемые боеприпасы. Отмечается, что обновление боевого модуля улучшит танк в условиях городской застройки.

Все остальное в машине осталось таким же — 120-мм пушка, спаренный пулемет калибра 12,7 мм и бронирование. С 1992 года Leclerc прошел несколько этапов модернизации. В 2006 году Nexter создала первую версию для городских операций. Пакет обновлений получил название AZUR. Он состоит из дополнительной бортовой защиты, защиты от коктейлей Молотова и комбинацию дополнительного бронирования корпуса.

В отличие от Leopard 2 или Abrams M1, французский танк имеет 3 члена экипажа, а не 4. Заряжающего заменяет автомат заряжания. В Army Recognition добавляют, что обновление соответствует мировым тенденциям в области танкостроения. Универсальность и способность работать в городских условиях становятся все более весомыми.

Напомним, компания Renk AG наращивает производство деталей для танков Leopard и Leclerc.

27 января СМИ писали, что президент Франции колеблется в вопросе поставки Leclerc Украине.