Из-за опыта Украины: Швеция проведет масштабную модернизацию танков Stridsvagn 122

По словам одного из руководителей Администрации оборонного имущества Швеции Йонаса Лонце, опыт российско-украинской войны показывает, что танки еще долго будут основой армейских бригад.

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Швеция подписала контракт с немецким предприятием Krauss-Mafei Wegmann на модернизацию 44 танков Stridsvagn 122. Об этом сообщает Администрация оборонного имущества (FMV) страны.

"Танки еще долго будут основой бригад армии. К такому выводу можно прийти из войны, которая продолжается в Украине. Заказ, который мы сейчас даем KMW, означает значительную модернизацию нашего танкового парка", — заявил руководитель направления армейской техники FMV Йонас Лонце.

Также он добавил, что модернизация позволит продлить срок эксплуатации машин по крайней мере до 2030-х годов. Шведские машины получат ряд усовершенствований:

новую пушку L55 с длиной пушки 55 калибров вместо 52 калибров;

новые ночные прицелы наводчика и командира башни;

новую камеру ночного видения для механика-водителя;

новые гусеницы.

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Кроме этого танк получит новую маркировку Stridsvagn 123A. Первые машины должны поступать в шведскую армию с 2026 года.

Stridsvagn 122 — это шведская лицензионная версия танка Leopard 2A5, которая была улучшена в соответствии с требованиями Минобороны Швеции. Машина получила местные системы, а также усовершенствованное бронирование. В частности для лучшей защиты от кумулятивных боеприпасов. Также были улучшены системы наведения и управления.

Всего на вооружении Швеции находится около 120 танков Stridsvagn, без учета поставок Украине.

Напомним, 3 октября СМИ писали, что Канада стоит перед дилеммой, что делать с танками Leopard: модернизировать или заменить.

5 сентября во Франции заявили о модернизации танков Leclerc для боев в городской застройке.