Швеція планує передати Україні винищувачі Gripen найближчим часом, — Politico

За словами журналістів, відправка літаків може зайняти до року, перш ніж вони опиняться в Україні, оскільки пілоти та інженери потребуватимуть навчання з незнайомими системами.

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Наразі у Швеції активно ведуться дискусії щодо можливого постачання винищувачів Gripen в Україну з боку шведського уряду. Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, рішення Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів передати Україні винищувачі F-16 зробило питання про передачу винищувачів Gripen з боку шведського уряду актуальнішим і більш обговорюваним.

У разі, якщо Швеція ухвалить рішення про поставку літаків, фахівці припускають, що процес займе близько року на підготовку і доставку, перш ніж ці літаки опиняться в Україні. Цей часовий відрізок пояснюється тим, що пілоти та інженери потребуватимуть навчання для роботи з незнайомими системами та адаптації до нової техніки.

Зазначається, що винищувачі Gripen можуть надати значну допомогу Україні в забезпеченні контролю над своїм повітряним простором, оскільки вони вважаються відносно доступними за вартістю і легкими в обслуговуванні. Крім того, ці літаки здатні працювати з більш короткими і вузькими злітно-посадковими смугами, включно з імпровізованими смугами на прямих ділянках автомагістралей.

Це зменшує ризик скупчення літаків на великій базі та їхнє знищення внаслідок однієї ворожої атаки. До того ж, літаки мають спеціальне обладнання для протидії російським винищувачам і радарним системам класу "земля-повітря".

Що відомо про шведські винищувачі JAS Gripen

Saab JAS 39 Gripen — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління шведського виробництва. Розробка літака почалася 1979 року, а перший літак піднявся в небо 1988 року. Відтоді шведські винищувачі були продані в Чехію, Угорщину, ПАР і Таїланд. Пізніше закупити JAS 39 вирішила Бразилія.

Бойові та технічні характеристики JAS 39 Gripen:

максимальна швидкість на великій висоті — 2130 км/год;

швидкість на рівні моря — 1225 км/год;

бойовий радіус дії — 700 км (з корисним навантаженням 2 тонни);

27 мм гармата Mauser BK-27;

боєкомплект 120 снарядів.

Нагадаємо, у вересні українські пілоти пройшли підготовку на шведських винищувачах Gripen. Підготовка включала випробувальні польоти як на літаку, так і на тренажері, а також інструктажі для наземного персоналу.

Раніше Фокус писав про те, що тестування українськими льотчиками шведських винищувачів Gripen є одним із трьох кроків для отримання Україною літаків. В ОП пояснили, що ще потрібно для отримання шведських винищувачів.