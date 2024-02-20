ЗРК RBS 70 и катер CB90: Швеция предоставит свой самый большой пакет военной помощи Украине

В пакете поддержки предусмотрены средства на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90 для Украины.

Related video

Новый пакет помощи стоимостью 7,1 миллиарда шведских крон, или 682 миллиона долларов выделит правительство Швеции на помощь Украине. Об этом сообщают издания SVT и Dangens Nyheter.

Скандинавское государство, как информируют СМИ, направит в Украину быстрый десантный катер класса CB90. Также украинские войска могут получить переносные зенитно-ракетные комплексы RBS 70, артиллерийские боеприпасы на сумму два миллиарда крон, противотанковое оборудование, ручные гранатометы, гранатометы и медицинский транспорт.

Важно

Ускорение поставок: Швеция заключила контракт с Nammo на выпуск боеприпасов для Украины, — ISW

Соответствующая инициатива предусматривает предоставление одного миллиарда крон на закупку военной техники через различные фонды. Это касается приобретения и заказа новых боевых машин Stridsfordon 90 для Украины. В то же время 400 миллионов шведских крон намерены направить на различные образовательные инициативы для украинцев.

Пол Йонсон, министр обороны Швеции, заявил, что новый пакет поддержки специально создан в соответствии с потребностями Украины. Он и премьер Швеции Ульф Кристенсен должны впоследствии официально объявить решение о предоставлении помощи Украине. Этот 15-й пакет помощи выделят непосредственно из запасов вооруженных сил Швеции.

Помощь от Швеции для Украины

Швеция 14 декабря согласовала передачу зимнего пакета помощи на 124 миллионов евро. Дипломаты отметили, что Украина должна вступить в Европейский Союз.

В понедельник, 11 декабря, Швеция объявила решение о предоставлении Украине новой финансовой помощи в размере 1,4 миллиарда крон (133,5 миллиона долларов). Эти средства намерены направить на поддержку населения страны в зимний период времени.

В сентябре стало известно, что Швеция отправила в Украину 10 танков Strv 122. Как сообщил начальник Оперативного отдела штаба армии Швеции Матс Людвиг, украинские экипажи уже прошли обучение по управлению тяжелой техникой. В оборонном ведомстве ответили, что танки Strv 122 являются сертифицированным вариантом немецкого танка Leopard 2A5.

Напомним, 17 января в Швеции заявили, что не исключают передачу Украине самолетов Gripen. По словам главы МИД Швеции, "мы должны создать соответствующую комиссию, потому что нам надо думать и о безопасности Швеции".