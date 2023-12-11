На восстановление: Швеция выделила Украине самый большой пакет помощи

По словам премьер-министра Ульфа Кристерссона, большая часть денег пойдет на финансирование центральной инфраструктуры в сфере энергетики, жилья, здравоохранения и транспорта.

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В понедельник, 11 декабря, Швеция объявила о предоставлении Украине новой финансовой помощи в размере 1,4 миллиарда крон (133,5 миллиона долларов). Эти средства будут направлены на поддержку населения страны в зимний период времени. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает SVT Nyheter.

"На данный момент это самая большая поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине", — заявил Кристерссон.

Большая часть выделенных средств будет направлена в фонд Всемирного банка по восстановлению Украины, который оказывает поддержку центральной инфраструктуре страны в областях энергетики, жилья, здравоохранения и транспорта.

Деньги, взятые из бюджета помощи Швеции, среди прочего пойдут на закупку оборудования для отопления и передачи мощности в украинской электросети. Речь идет и о других формах помощи для украинцев, например о поддержке приютов.

Напомним, что в настоящее время в Швеции активно ведутся дискуссии о возможной поставке истребителей Gripen в Украину со стороны шведского правительства.

Правительство Швеции официально поручило вооруженным силам провести анализ и сообщить в срок до 6 ноября, сможет ли Швеция предоставить Украине истребители Jas Gripen. Самолеты JAS 39 Gripen могут быть отправлены в Украину только после того, как Швеция станет членом НАТО.