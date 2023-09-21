Вариант Leopard 2: Швеция доставила в Украину 10 танков Strv 122 (фото)

Как сообщил начальник Оперативного отдела штаба армии Швеции Матс Людвиг, украинские экипажи уже обучили управлению тяжелой техникой.

Related video

Королевство Швеция доставило в Украину 10 основных боевых танков Stridsvagn 122 и обучило их экипажи. Эти боевые машины уже находятся на передовой. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в пресс-центре Вооруженных сил Швеции.

"Мы дали им все, что могли, — хорошую технику и знания. Теперь мы желаем им успехов в освобождении своей страны", — рассказал Матс Людвиг, начальник оперативного отдела штаба сухопутных войск.

В оборонном ведомстве ответили, что танки Strv 122 являются сертифицированным вариантом немецкого танка Leopard 2A5. Всего в Швеции произвели 3 600 единиц такой техники.

"Назван телеканалом Discovery лучшим танком в мире. И высоко оценен экипажами. Мало кто сомневается в том, что немецкий танк Leopard 2, известный в Швеции как "Strv 122", является, по крайней мере, одним из лучших танков в мире. Уже более 30 лет он является основой шведских механизированных бригад. Теперь в распоряжении украинской армии в борьбе за освобождение своей страны есть десяток таких танков, экипажи которых обучены на шведской земле, шведской армией", — говорится в сообщении.

Швеция доставила в Украину 10 танков Strv 122 вместе с обученным экипажем

Что известно о танке Strv 122

Stridsvagn переводится со шведского как "танк". Как было упомянуто выше, танки Stridsvagn 122 представляют собой основной боевой танк Швеции, лицензионный вариант немецкого Leopard 2 с различными улучшениями в конструкции. Они оснащены 120-мм гладкоствольным орудием Rheinmetall L44, способным стрелять бронебойными и кумулятивными снарядами. Кроме того, танки Stridsvagn 122 имеют усиленную ходовую часть, дополнительное бронирование на передней части и систему пуска дымовых гранат GALAX для собственной защиты.

Появление Strv 122 в Украине

Стоит отметить, что ранее, в июле 2023 года, сообщалось, что в ходе контрнаступления 21-ая механизированная бригада ВСУ начала использовать основные боевые танки Stridsvagn 122 шведского производства. Тогда стало известно, что на вооружение Сил обороны поступило 10 таких машин.

Украинский экипаж на обучении в Швеции

Напомним, 11 сентября бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Маґура" рассказали о результатах применения танков Leopard 2A6. Машины лучше всего показали себя в темное время суток.