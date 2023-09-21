Вариант Leopard 2: Швеция доставила в Украину 10 танков Strv 122 (фото)
Как сообщил начальник Оперативного отдела штаба армии Швеции Матс Людвиг, украинские экипажи уже обучили управлению тяжелой техникой.
Королевство Швеция доставило в Украину 10 основных боевых танков Stridsvagn 122 и обучило их экипажи. Эти боевые машины уже находятся на передовой. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в пресс-центре Вооруженных сил Швеции.
"Мы дали им все, что могли, — хорошую технику и знания. Теперь мы желаем им успехов в освобождении своей страны", — рассказал Матс Людвиг, начальник оперативного отдела штаба сухопутных войск.
В оборонном ведомстве ответили, что танки Strv 122 являются сертифицированным вариантом немецкого танка Leopard 2A5. Всего в Швеции произвели 3 600 единиц такой техники.
"Назван телеканалом Discovery лучшим танком в мире. И высоко оценен экипажами. Мало кто сомневается в том, что немецкий танк Leopard 2, известный в Швеции как "Strv 122", является, по крайней мере, одним из лучших танков в мире. Уже более 30 лет он является основой шведских механизированных бригад. Теперь в распоряжении украинской армии в борьбе за освобождение своей страны есть десяток таких танков, экипажи которых обучены на шведской земле, шведской армией", — говорится в сообщении.
Что известно о танке Strv 122
Stridsvagn переводится со шведского как "танк". Как было упомянуто выше, танки Stridsvagn 122 представляют собой основной боевой танк Швеции, лицензионный вариант немецкого Leopard 2 с различными улучшениями в конструкции. Они оснащены 120-мм гладкоствольным орудием Rheinmetall L44, способным стрелять бронебойными и кумулятивными снарядами. Кроме того, танки Stridsvagn 122 имеют усиленную ходовую часть, дополнительное бронирование на передней части и систему пуска дымовых гранат GALAX для собственной защиты.
Появление Strv 122 в Украине
Стоит отметить, что ранее, в июле 2023 года, сообщалось, что в ходе контрнаступления 21-ая механизированная бригада ВСУ начала использовать основные боевые танки Stridsvagn 122 шведского производства. Тогда стало известно, что на вооружение Сил обороны поступило 10 таких машин.
Напомним, 11 сентября бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Маґура" рассказали о результатах применения танков Leopard 2A6. Машины лучше всего показали себя в темное время суток.