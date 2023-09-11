"Преимущества как у кошки": танкисты бригады "Маґура" рассказали о работе Leopard 2A6 (видео)

Экипаж танка, который ведет бои на Запорожском направлении, назвал преимущества боевой машины в противостояниях с российскими оккупантами.

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Самые эффективные результаты танк Leopard 2A6 демонстрирует ночью или на рассвете. Подробности в Facebook сообщили бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Маґура".

Командир танка под псевдонимом "Фартовый", наводчик Владислав и заряжающий Юрий поделились впечатлениями. Они отметили, что в восторге от танков Leopard 2A6, которые Украине предоставили наши союзники. Боевая машина успешно применяется на поле боя, ведь имеет преимущества над российскими и советскими образцами техники.

"Преимущества как у кошки. Это быстрый ночной зверь", — говорится в заметке.

"Фартовый" отметил, что экипаж ведет бои на Запорожском направлении, которое в дальнейшем остается одним из основных. Скорость, меткость и маневренность он назвал преимуществами боевой машины.

"Преимущества как у кошки. Почему его назвали "Леопард", потому что быстрый ночной зверь", — пояснил командир экипажа.

Оружие, установленное на технике, позволяет эффективно уничтожать оккупантов. Возможность работать ночью дает возможность бороться с вражеской техникой.

Такой техники, как говорят бойцы, надо в войсках больше. Также воины намекнули, что современные модификации помогут лучше и быстрее бороться с российскими захватчиками.

Напомним, СМИ 5 сентября издание The Times оценило потери ВСУ во время контрнаступления летом 2023 года. По словам журналистов, медики из 47-й бригады говорят, что количество потерь (убитыми и ранеными) исчисляется четырехзначными цифрами. Личный состав подразделения, участвовавшего в освобождении Роботино, с июля сократился до 25%. Журналисты пишут, что продолжительность жизни штурмовых бригад на передовой самая низкая.