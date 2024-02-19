Німецька компанія Dynamit Nobel Defense планує випуск Panzerfaust 3 в Україні, — ЗМІ

За даними журналістів, угоду дочірнього підприємства ізраїльської Rafael і АТ "Українська оборонна промисловість" підписали 17 лютого в Україні.

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Німецька збройова компанія Dynamit Nobel Defense GmbH (DND) та українська державна компанія АТ "Українська оборонна промисловість" розглядають можливість спільного виробництва в Україні ручного протитанкового гранатомета Panzerfaust 3. Про це повідомляє портал hartpunkt.de.

Відповідну угоду між керівниками двох компаній було укладено 17 лютого в Україні. Представник DND розповів в інтерв'ю журналістам, що остаточну збірку Panzerfaust 3 могли б проводити українські компанії. Поки обговорюються нюанси співпраці.

"На другому етапі також можливе повноцінне ліцензійне виробництво в Україні", — йдеться в публікації.

Виробництво в Україні також розвантажило б обмежені виробничі потужності в Бурбасі (земля Північний Рейн-Вестфалія), де розташоване підприємство DND, а в Німеччині компанія могла б зосередитися на випуску іншої продукції, такої як RGW 110 (РПГ, що прийшов на зміну Panzerfaust 3).

Panzerfaust 3

Через 30 років після того, як РПГ Panzerfaust 3 прийняли на озброєння Бундесверу, він став популярною зброєю під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. ЗСУ отримують гранатомети останньої версії Panzerfaust 3-IT DM72 A1 зі складів Бундесверу та інших країн. Проти російських бойових танків і бронетехніки їх застосовували з перших місяців війни.

Характеристики Panzerfaust 3

вага Panzerfaust 3-IT — близько 15 кг;

може протистояти будь-яким сучасним російським бойовим танком навіть із динамічним захистом на дистанції 400 м;

максимальна дальність — 920 м.

Динаміт Нобелівська оборона

Компанія Dynamit Nobel Defense була заснована 1865 року Альфредом Нобелем, на сьогодні це дочірня компанія ізраїльського державного збройового концерну Rafael. Головним чином підприємство відоме своєю портативною протитанковою зброєю (RGW 60, RGW 90, RGW 110) і канонічним Panzerfaust 3.

Нагадаємо, що, якщо в США затвердять пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів, ЗСУ отримають далекобійні версії ракет ATACMS.

Також повідомлялося, що російського пілота Максима Кузьмінова, який викрав Мі-8 для ЗСУ, знайшли з 12 кульовими пораненнями в іспанському місті Вільяхойоса (провінція Аліканте). Можливо, він загинув ще 13 лютого.