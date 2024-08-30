ЗС РФ просунулися біля Куп'янська, Торецька, Покровська та Донецька, — ISW (карти)

За словами аналітиків, російські війська нещодавно просунулися на схід від Торецька. За даними Генштабу ЗСУ, окупаційне угруповання 21 раз намагалося вклинитися в оборону на Торецькому напрямку в низці районів.

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Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Куп'янська і, за деякими даними, захопили Синьківку на тлі боїв уздовж лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна 29 серпня. Геолокаційні кадри за 29 серпня вказують на те, що війська РФ просунулися в центральну частину Синьківки. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 29 серпня.

Російські джерела стверджували, що ЗС РФ захопили Синьківку, а Міноборони РФ — що Стельмахівку. Пов'язаний із Кремлем російський мілітарі-блогер також стверджував, що російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська в районі Піщаного і Табаївки. Але в ISW не знайшли підтверджень.

28 і 29 серпня бої тривали біля Синьківки; на південний схід від Куп'янська в районі Стельмахівки, Степової Новоселівки, Колесниківки та Кругляківки, а також у напрямку Лозової; на захід від Сватового біля М'ясожарівки; на південний захід — біля Твердохлібового і в напрямку Чернещини та Дружелюбівки; на північний захід від Кремінної біля Новосадового, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Макіївки; на захід від Кремінної біля Торського; і на південь від нього — біля Срібнянського лісництва.

Куп'янський напрямок: карта

"На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 25. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Колесниківки та Лозової", — йдеться в публікації Генштабу ЗСУ.

Український офіцер, який діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російські війська щоденно атакують невеликими штурмовими групами по дві–чотири людини та останнім часом використовують техніку, хоча не використовували її протягом деякого часу.

Торецьк

Артилерійський підрозділ 95-ї бригади веде вогонь гаубицею по російських військах, які намагаються захопити Торецьк Фото: NYT

Торецький напрямок: карта боїв

Війська РФ нещодавно просунулися на схід від Торецька і, як повідомляється, пройшли далі в східній частині Торецька 29 серпня. Геолокаційні кадри за 28 серпня вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися вздовж вулиці Чапаєва на північному заході Дружби. Російські джерела стверджують, що 29 серпня ЗС РФ просунулися на 500 метрів у східній частині Торецька, хоча в ISW не виявили підтверджень цьому. Російські війська 28 і 29 серпня продовжували наступальні операції в районі Торецька, на схід від Торецька в районі Північного і Дружби, на південь від Торецька в районі Нью-Йорка і Неліпівки, на південний захід від Торецька в районі Сухої Балки.

"Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки", — зазначають у Генштабі.

Покровськ

Геолокаційні кадри за 29 серпня показують, що війська РФ просунулися до вітрозахисної смуги на північний захід від Свиридонівки, на північ полями на схід від Гордівки, до шахти 1/3 "Новогродівська"

Російські війська нещодавно просунулися на схід і південний схід від Покровська і 29 серпня продовжили наступальні операції в напрямку міста. Геолокаційні кадри за 29 серпня показують, що війська РФ просунулися до вітрозахисної смуги на північний захід від Свиридонівки, на північ по полях на схід від Гордівки, до шахти 1/3 "Новоградівська" на північному заході Новогродівки та на захід до відвалу шахти на північ від Михайлівки. Один із російських мілітарі-блогерів заявив, що ЗС РФ просунулися далі в північно-західній частині Новогродівки, хоча в ISW не виявили підтверджень цьому. ЗС РФ 28 і 29 серпня продовжували наступальні операції на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки та Гродівки, і на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Маринівки, Михайлівки, Селидового, Карлівки, Галичинівки та Українська.

"На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 атак у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", — ідеться у зведенні Генштабу.

Донецьк

Донецький напрямок: карта боїв

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька і продовжили наступальні операції в цьому районі 29 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в полях на південь від Перемоги. Російські провоєнні блогери стверджують, що ЗС РФ просунулися на північ уздовж шосе Т-05-09 на захід від Павлівки та по фронту шириною до 2,5 км і глибиною в кілометр на північний схід від Вугледара. Але в ISW не виявили тому підтверджень. Російські війська продовжили наступальні операції в районі Костянтинівки, Водяного та Вугледара 29 серпня.

Нагадаємо, що російське військове командування побоюється українських контратак на південь від Покровська після завершення наступу в цьому районі.

Також повідомлялося, що Сили оборони України дійшли до Нижньої Парової та штурмують Кореневе в районі Суджі.