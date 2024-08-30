ВС РФ продвинулись возле Купянска, Торецка, Покровска и Донецка, — ISW (карты)

По словам аналитиков, российские войска недавно продвинулись к востоку от Торецка. По данным Генштаба ВСУ, оккупационная группировка 21 раз пыталась вклиниться в оборону на Торецком направлении в ряде районов.

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Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска и, по некоторым данным, захватили Синьковку на фоне боев вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 29 августа. Геолокационные кадры за 29 августа указывают на то, что войска РФ продвинулись в центральную часть Синьковки. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 29 августа.

Российские источники утверждали, что ВС РФ захватили Синьковку, а Минобороны РФ — что Стельмаховку. Связанный с Кремлем российский милитари-блогер также утверждал, что российские войска продвинулись к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного и Табаевки. Но в ISW не нашли подтверждений.

28 и 29 августа бои продолжались около Синьковки; к юго-востоку от Купянска в районе Стельмаховки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Кругляковки, а также в направлении Лозовой; западнее Сватово около Мясожаровки; юго-западнее Сватово около Твердохлибово и в направлении Чернещины и Дружелюбовки; северо-западнее Кременной возле Новосадово, Новоегоровки, Грековки, Невского и Макеевки; западнее Кременной возле Торского; и южнее — около Серебрянского лесничества.

Купянское направление: карта

"На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 25. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой", — говорится в публикации Генштаба ВСУ.

Украинский офицер, действующий на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска ежедневно атакуют небольшими штурмовыми группами по два-четыре человека и в последнее время используют технику, хотя не использовали ее в течение некоторого времени.

Торецк

Артиллерийское подразделение 95-й бригады ведет огонь гаубицей по российским войскам, которые пытаются захватить Торецк Фото: NYT

Торецкое направление: карта боев

Войска РФ недавно продвинулись к востоку от Торецка и, как сообщается, прошли дальше в восточной части Торецка 29 августа. Геолокационные кадры за 28 августа указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись вдоль улицы Чапаева на северо-западе Дружбы. Российские источники утверждают, что 29 августа ВС РФ продвинулись на 500 метров в восточной части Торецка, хотя в ISW не обнаружили подтверждений этому. Российские войска 28 и 29 августа продолжали наступательные операции в районе Торецка, к востоку от Торецка в районе Северного и Дружбы, к югу от Торецка в районе Нью-Йорка и Нелеповки, к юго-западу от Торецка в районе Сухой Балки.

"Враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Железного, Нелеповки и Сухой Балки", — отмечают в Генштабе.

Покровск

Геолокационные кадры за 29 августа показывают, что войска РФ продвинулись к ветрозащитной полосе к северо-западу от Свиридоновки, на север по полям к востоку от Гордовки, до шахты 1/3 "Новогродовская"

Российские войска недавно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска и 29 августа продолжили наступательные операции в направлении города. Геолокационные кадры за 29 августа показывают, что войска РФ продвинулись к ветрозащитной полосе к северо-западу от Свиридоновки, на север по полям к востоку от Гордовки, до шахты 1/3 "Новогродовская" на северо-западе Новогродовки и на запад до отвала шахты к северу от Михайловки. Один из российских милитари-блогеров заявил, что ВС РФ продвинулись дальше в северо-западной части Новогродовки, хотя в ISW не обнаружили подтверждений этому. ВС РФ 28 и 29 августа продолжали наступательные операции к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки и Гродовки, и к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Мариновки, Михайловки, Селидово, Карловки, Галицыновки и Украинска.

"На Покровском направлении наши защитники отражали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей", — говорится в сводке Генштаба.

Донецк

Донецкое направление: карта боев

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка и продолжили наступательные операции в этом районе 29 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 28 августа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в полях к югу от Победы. Российские провоенные блогеры утверждают, что ВС РФ продвинулись на север вдоль шоссе Т-05-09 к западу от Павловки и по фронту шириной до 2,5 км и глубиной в километр к северо-востоку от Угледара. Но в ISW не обнаружили тому подтверждений. Российские войска продолжили наступательные операции в районе Константиновки, Водяного и Угледара 29 августа.

Напомним, что российское военное командование опасается украинских контратак к югу от Покровска по завершении наступления в этом районе.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины дошли до Нижней Паровой и штурмуют Коренево в районе Суджи.