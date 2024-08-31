Є ризик оточення: на Покровський напрямок кинули додаткові сили, — офіцер ЗСУ (відео)

Військовий Микола Мельник назвав рішення про підкріплення запізнілим. З його слів, втрата Покровська не призведе до "стратегічних трагедій", але є нюанс.

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Підкріплення на Покровський напрямок відправили, але запізно. Про це в ефірі телемарафону 31 серпня заявив офіцер ЗСУ, кавалер ордену Богдана Хмельницького Микола Мельник.

Він пояснив, що підсилення потрібне було ще тиждень тому, коли ситуацію можна було виправити меншими зусиллями. Після падіння Карлівки ЗС РФ розширили фронт.

"Наша лінія, яка знаходиться між Нетайловим та Красногорівкою, все ж таки ризикує бути оточеною. Тому це рішення є правильним і запізнілим", — зазначив військовий.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Мельник розповів, що тактика ворога не змінилась — він атакує малими піхотними групами. Через виснаження Сил оборони, зокрема морально-психологічне, противнику вдається просуватись.

Окрім того, окупанти мають перевагу у в людях, техніці, вогневих засобах, авіації та дронах. Через це ЗСУ "доволі складно". Офіцер уточнив, що додатковими силами, які підсилили напрямок, є відновлені бригади.

Зі слів Мельника, окупація Покровська загрожує ускладненням оборони всього Донбасу. З одного боку це розширить фронт та змусить підтягувати додаткові підрозділи, а з іншого — ускладнить оборону Часового Яру і в майбутньому Костянтинівки.

"Але зрозумійте правильно, що це не є стратегічні трагедії. Тобто з падінням Покровська Україна точно не закінчиться. Питання в тому, чи все зроблено для того, щоб ми далі могли за нього нормально боротися", — підкреслив військовослужбовець.

Він уточнив, що Сили оборони не мають відступати без можливості закріпитися. Також Мельник вважає важливими зміни щодо ротацій та системи оборони других ліній.

Він пояснив, що ЗС РФ атакують обмеженими силами, і навіть на Покровському напрямку концентруються на одній-двох ділянках. З огляду на це мають бути підготовлені другі лінії з новими бійцями, щоб після відходу з "нуля" військові могли відпочити декілька днів.

Коментар Миколи Мельника про Покровський напрямок — з 22:27

Нагадаємо, головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов заявляв, що Покровськ не можна втрачати "ні в якому випадку". Він пояснив, чому ворога необхідно відбити на підході до міста.

Ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов припустив, що Силам оборони важливо протриматись на Покровську напрямку ще три тижні. З його слів, окупація Покровська — ціль першого етапу "спецоперації" ворога.