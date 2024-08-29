Далеко не половина: аналитики опровергли оккупацию 40% Часового Яра

Последние изменения линии боев в Часовом Яру состоялись в начале августа, свидетельствуют данные аналитиков DeepState. Они уверены, что враг не оккупировал 40% населенного пункта. Об ухудшении ситуации в городе не сообщали в Генштабе ВСУ.

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Подразделения ВС РФ не смогли выйти за пределы района "Канал" на востоке Часового Яра на Донбассе. Информация об оккупации чуть ли не половины населенного пункта не соответствует действительности. Заявление спикера ВСУ о ситуации в Часовом Яру по состоянию на 29 августа уточнили аналитики проекта DeepState.

Аналитики отреагировали на заявление в эфире всеукраинского телемарафона, сделанное представителем 24-й бригады ВСУ им. Короля Данила Андреем Полухиным. Они заверили, что враг не проник в центр города, не сумел прорваться через канал и поэтому нельзя говорить о столь больших потерянных площадях. В заметке DeepState уверяют, что россияне оккупировали менее 10%.

"Враг захватил лишь 8% Часового Яра. О никаких продвижениях врага вглубь города за последнее время неизвестно", — написали аналитики.

На онлайн-карте боевых действий видим ситуацию, которая сложилась на данном отрезке фронта на Донбассе. Последние изменения в Часовом Яру произошли 3-4 августа, свидетельствуют отметки: тогда враг продвинулся на несколько сотен метров возле канала. Ориентировочная оккупированная площадь — около 1,4 кв. км (это как раз около 8% от общей площади 18 кв. км).

Бои на Донбассе — какая часть Часового Яра оккупирована ВС РФ 29 августа Фото: DeepState

Бои на Донбассе — что происходит в Часовом Яру

Отметим, утром 29 августа представитель 24-й бригады ВСУ в прямом эфире телеканала "Мы — Украина" сообщил об оккупации 40% Часового Яра. Также военный рассказал, что россияне разрушили почти все дома и враг оставляет после себя "сплошные руины".

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 08:00 29 августа указано, что ВС РФ 11 раз атаковали на Краматорском направлении, к которому относят Часов Яр. Основные точки удара — на северном и южном флангах возле этого населенного пункта (Григорьевка, Ивановское, Белая Гора, Клещеевка, Андреевка).

Между тем президент Украины Владимир Зеленский 28 августа сообщил, что на Покровском направлении сложилась особенно тяжелая ситуация. Бойцы ВСУ, которые воюют на этом участке фронта, рассказали о продвижении врага возле Гродовки, Новогродовки, Селидово. В одном из сообщений бои назвали "мясорубкой". Кроме того, на события под Покровском откликнулся военный журналист главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Он отметил важность узла, к которому рвется враг, и объяснил, что возникает угроза для Днепра и Запорожья.

Напоминаем, 29 августа Фокус рассказал о ноте, которую Украина направила МАГАТЭ из-за удара РФ 26 августа. Кроме того, командир подразделения беспилотников объяснил, каким будут последствия решения Китая ограничить экспорт квадрокоптеров и запчастей к ним.