Далеко не половина: аналітики заперечили окупацію 40% Часового Яру

Останні зміни лінії боїв у Часовому Ярі відбулися на початку серпня, свідчать дані аналітиків DeepState. Вони впевнені, що ворог не окупував 40% населеного пункту. Про погіршення ситуації у місті не повідомляли у Генштабі ЗСУ.

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Підрозділи ЗС РФ не змогли вийти за межі району "Канал" на сході Часового Яру на Донбасі. Інформація про окупацію ледь не половини населеного пункту не відповідає дійсності. Заяву речника ЗСУ про ситуацію в Часовому Ярі станом на 29 серпня уточнили аналітики проєкту DeepState.

Аналітики відреагували на заяву в ефірі всеукраїнського телемарафону, зроблену речником 24-ї бригади ЗСУ ім. Короля Данила Андрієм Полухіним. Вони запевнили, що ворог не проник в центр міста, не зумів прорватися через канал і тому не можна говорити, про настільки великі втрачені площі. У дописі DeepState запевняють, що росіяни окупували менш як 10%.

"Ворог захопив лише 8% Часового Яру. Про жодні просування ворога вглиб міста останнім часом невідомо", — написали аналітики.

На онлайн-карті бойових дій бачимо ситуацію, яка склалася на цьому відтинку фронту на Донбасі. Останні зміни у Часовому Яру сталися 3-4 серпня, свідчать позначки: тоді ворог просунувся на кілька сотень метрів біля каналу. Орієнтовна окупована площа — близько 1,4 кв. км (це якраз близько 8% від загальної площі 18 кв. км).

Бої на Донбасі - яка частина Часового Яру окупована ЗС РФ 29 серпня Фото: DeepState

Бої на Донбасі — що відбувається у Часовому Яру

Зазначимо, зранку 29 серпня речник 24-ї бригади ЗСУ у прямому ефірі телеканалу "Ми — Україна" повідомив про окупацію 40% Часового Яру. Також військовий розповів, що росіяни зруйнували майже усі будинки і ворог лишає після себе "суцільні руїни".

У звіті Генштабу ЗСУ станом на 08:00 29 серпня зазначено, що ЗС РФ 11 разів атакували на Краматорському напрямку, до якого відносять Часів Яр. Основні точки удару — на північному та південному флангах біля цього населеного пункту (Григорівка, Іванівське, Біла Гора, Кліщіївка, Андріївка).

Водночас президент України Володимир Зеленський 28 серпня повідомив, що на Покровському напрямку склалась особливо важка ситуація. Бійці ЗСУ, які воюють на цьому відтинку фронту, розповіли про просування ворога біля Гродівки, Новогродівки, Селидового. У одному з дописів бої назвали "м'ясорубкою". Крім того, на події під Покровськом відгукнувся воєнний журналіст головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов. Він наголосив важливість вузла, до якого рветься ворог, і пояснив, що виникає загроза для Дніпра та Запоріжжя.

Нагадуємо, 29 серпня Фокус розповів про ноту, яку Україна надіслала МАГАТЕ через удар РФ 26 серпня. Крім того, командир підрозділу безпілотників пояснив, яким будуть наслідки рішення Китаю обмежити експорт квадрокоптерів і запчастин до них.