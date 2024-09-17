"Моторошна екскурсія": бійці ЗСУ показали, як виглядає Часів Яр (відео)

Українські військові показали, в якій "атмосфері" змушені вести оборону. У бригаді підкреслили, що місто на очах перетворюється на "суцільні руїни", але там все ще залишаються мирні мешканці.

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Воїни організували "моторошну екскурсію" знищеним містом Часів Яр у Донецькій області для українців. Про це 17 вересня повідомила пресслужба 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"Росіяни продовжують штурмувати місто та стирати його з лиця землі всіма можливими видами озброєння — артилерія, міни, ракети, дрони-камікадзе та керовані авіабомби", — зазначили в бригаді.

Бійці ЗСУ вирішили показати, на що перетворилося місто, яке прагнуть захопити російські окупанти. На кадрах можна побачити зсередини покинуті оселі, будинок культури та територію Цегляного заводу у Часовому Ярі, а також центр міста.

"Русский мир убивает", — написано на стіні одного з будинків на вулиці з символічною назвою — Миру.

У 24 ОМБр наголосили, що в таких умовах і "атмосфері" воїни ведуть боротьбу. Українські бійці попри перевагу ворожих сил стримують навалу ЗС РФ.

"Деякі вулиці виглядали спокійними та живими ще буквально місяць тому, а зараз там — суцільні руїни. В самому населеному пункті ще залишаються цивільні", — повідомили в бригаді.

Нагадаємо, речник 26 артилерійської бригади Олег Калашніков інформував, що ЗСУ контролюють 90% Часового Яру. Інші ж 10% частково є "сірою зоною", тобто там точаться бої, та частково контролюються ворогом.

Також Калашніков розповідав, що ЗС РФ проводять до 20 штурмів Часового Яру на добу. Військовий пояснив, що мета окупантів — не робити пауз у тиску, щоб оборонці не мали змоги відпочити.