Заканчиваются силы и нет стратегии: в 110-й ОМБр рассказали о проблемах ВС РФ под Покровском

По словам начальника пресс-службы 110-й бригады Ивана Секача, в августе за сутки на Покровском направлении фиксировалось до 40 штурмов, а в текущий момент их количество упало до одного-двух.

Related video

Российские оккупанты не прекращают попытки давления на позиции украинских защитников на Покровском направлении. При этом силы у противника уже на исходе. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью 110-й ОМБр Иван Секач в эфире "24 канала".

Смотреть с: 09:30

По его словам, после активизации боевых действий в районе Покровска ВС РФ сосредоточился на населенных пунктах Очеретино, Воздвиженка и Новоалександровка. Дальше россияне пытались перерезать трассу Покровск — Константиновка, но позже были вынуждены отказаться от этой идеи. Такие действия могут быть свидетельством того, что у оккупантов отсутствует стратегия.

После трех месяцев активных штурмов вышеперечисленных населенных пунктов ВС РФ решили спуститься ниже, ведь им кажется, что там точно смогут прорвать оборону ВСУ.

"Это свидетельствует о том, что россияне не бесконечны. У них тоже заканчиваются силы. Уже около месяца мы фиксируем серьезное снижение попыток противника продвигаться. Третью неделю относительно тихо", — заявил Секач.

У россиян заканчиваются силы и нет стратегии под Покровском Фото: DeepStateMAP

Отдельно начальник службы связей с общественностью 110-й ОМБр добавил, что в августе за сутки могло быть около 40 штурмов, а сейчас это количество ощутимо ниже — одна или две атаки. Также стало меньше потерь у украинской стороны.

"Важным является ландшафт. Я 2 года прожил в Гродовке, там очень большие перепады высот. Россияне уперлись в них, пошли ниже, но опять такая же история. Их останавливает географическая местность. Ее надо знать, чтобы понимать, почему именно так движется противник снизу к Селидово", — подытожил Иван Секач.

Напомним, 11 сентября сообщалось, что ВС РФ создают двойную угрозу для Покровского направления. По словам полковника запаса Сергея Грабского, противник демонстрирует свои намерения сковать как можно больше украинских войск на Донбассе. Оккупанты боятся, что подразделения Сил обороны бросят на усиление других направлений.