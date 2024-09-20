В России похвастались, что якобы сбили дрон "Паляница": в Defense Express ответили (фото)
ВС РФ "поймали" в Курской области неизвестный беспилотник с реактивным двигателем. Однако, как объяснили аналитики, "Паляница" такая не единственная в арсенале Сил обороны.
В РФ 20 сентября заявили, что в Курской области сбили украинский дрон с реактивным двигателем. Обломки якобы сильно обгорели, но напоминают именно новую разработку "Паляница". В Defense Express проанализировали, может ли это быть правдой.
Российские оккупанты сбили неизвестный БПЛА размера 3,5х2,5 метра с реактивным двигателем и боевой частью весом 100 килограммов. В стране-агрессоре заявили, что якобы этот дрон — новая украинская разработка "Паляница". Были обнародованы и фото обломков.
Поселок Колодное, в районе которого ПВО "поймала" беспилотник, расположен на расстоянии примерно 100 километров от границы и 75 километров — от линии фронта.
"Сами обломки сильно повреждены и на момент публикации российские источники не сообщали о нахождении каких-либо маркировок", — подчеркнули аналитики.
В росСМИ сообщили, что скорость дрона достигала 400–500 километров в час, а дальность — 400–700 километров. Единственной же причиной, почему он был идентифицирован как "Паляница", стал турбореактивный двигатель.
Эксперты заметили на снимках, что фюзеляж дрона был выполнен из углеродного волокна. Его форму установить сложно, однако, по их оценке, речь идет о "летающем крыле".
"То есть не классическая аэродинамическая схема среднеплана, согласно официальным изображениям "Паляницы", — отметили в Defense Express.
Кроме того, аналитики напомнили, что "Паляница" — не единственный реактивный дрон из арсенала ВСУ. Украина уже неоднократно использовала такие БПЛА, в частности QinetiQ Banshee Jet 80.
Его оригинальная версия имеет размах крыльев в 2,5 метра и длину до 3 метров. Скорость этого беспилотника может достигать 648 километров в час. Вес боевой части — неизвестен.
"Но Banshee Jet 80 оснащен двумя двигателями, хотя конечно не факт, что второй не валяется где-то в другом месте", — предположили эксперты.
Именно один реактивный двигатель имел неизвестный украинский дрон, который ВС РФ "поймали" в начале года. Он был похож на британский и имел аналогичные размеры, но сообщалось, что его боевая часть весила всего 20 килограммов.
Было известно и о других дронах, но они были сделаны не по схеме "летающее крыло". Однако сбитый БПЛА может быть изготовлен и не в Украине и вообще не принадлежать к арсеналу ВСУ. В Defense Express не исключают, что российские бойцы могли сбить собственный беспилотник, к примеру, аналог реактивного Shahed-238.
"Таким образом, больше похоже на то, что в РФ готовы называть любой неидентифицированный дрон с реактивным двигателем именно "Паляницей", изображение которой вообще может быть фантазией художника", — подытожили аналитики.
Напомним, в The Sydney Morning Herald сообщили, что ВСУ могут получить списанные боевые танки Австралии. В стране возмутились, когда узнали, что военная техника продавалась на онлайн-аукционе, а не отправлялась в Украину.
В России впервые показали новый иранский Shahed-236 с оптической системой наведения. В СМИ опубликовали его технические характеристики.