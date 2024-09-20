В России похвастались, что якобы сбили дрон "Паляница": в Defense Express ответили (фото)

ВС РФ "поймали" в Курской области неизвестный беспилотник с реактивным двигателем. Однако, как объяснили аналитики, "Паляница" такая не единственная в арсенале Сил обороны.

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В РФ 20 сентября заявили, что в Курской области сбили украинский дрон с реактивным двигателем. Обломки якобы сильно обгорели, но напоминают именно новую разработку "Паляница". В Defense Express проанализировали, может ли это быть правдой.

Российские оккупанты сбили неизвестный БПЛА размера 3,5х2,5 метра с реактивным двигателем и боевой частью весом 100 килограммов. В стране-агрессоре заявили, что якобы этот дрон — новая украинская разработка "Паляница". Были обнародованы и фото обломков.

Поселок Колодное, в районе которого ПВО "поймала" беспилотник, расположен на расстоянии примерно 100 километров от границы и 75 километров — от линии фронта.

"Сами обломки сильно повреждены и на момент публикации российские источники не сообщали о нахождении каких-либо маркировок", — подчеркнули аналитики.

Фото обломков якобы сбитой "Паляницы" Фото: Mash

В росСМИ сообщили, что скорость дрона достигала 400–500 километров в час, а дальность — 400–700 километров. Единственной же причиной, почему он был идентифицирован как "Паляница", стал турбореактивный двигатель.

Фото обломков якобы сбитой "Паляницы" Фото: Mash

Эксперты заметили на снимках, что фюзеляж дрона был выполнен из углеродного волокна. Его форму установить сложно, однако, по их оценке, речь идет о "летающем крыле".

"То есть не классическая аэродинамическая схема среднеплана, согласно официальным изображениям "Паляницы", — отметили в Defense Express.

Кроме того, аналитики напомнили, что "Паляница" — не единственный реактивный дрон из арсенала ВСУ. Украина уже неоднократно использовала такие БПЛА, в частности QinetiQ Banshee Jet 80.

Фото дрона QinetiQ Banshee Jet 80 Фото: Defense Express

Его оригинальная версия имеет размах крыльев в 2,5 метра и длину до 3 метров. Скорость этого беспилотника может достигать 648 километров в час. Вес боевой части — неизвестен.

"Но Banshee Jet 80 оснащен двумя двигателями, хотя конечно не факт, что второй не валяется где-то в другом месте", — предположили эксперты.

Именно один реактивный двигатель имел неизвестный украинский дрон, который ВС РФ "поймали" в начале года. Он был похож на британский и имел аналогичные размеры, но сообщалось, что его боевая часть весила всего 20 килограммов.

Фото неизвестного украинского дрона Фото: Defence Express

Было известно и о других дронах, но они были сделаны не по схеме "летающее крыло". Однако сбитый БПЛА может быть изготовлен и не в Украине и вообще не принадлежать к арсеналу ВСУ. В Defense Express не исключают, что российские бойцы могли сбить собственный беспилотник, к примеру, аналог реактивного Shahed-238.

"Таким образом, больше похоже на то, что в РФ готовы называть любой неидентифицированный дрон с реактивным двигателем именно "Паляницей", изображение которой вообще может быть фантазией художника", — подытожили аналитики.

Напомним, в The Sydney Morning Herald сообщили, что ВСУ могут получить списанные боевые танки Австралии. В стране возмутились, когда узнали, что военная техника продавалась на онлайн-аукционе, а не отправлялась в Украину.

В России впервые показали новый иранский Shahed-236 с оптической системой наведения. В СМИ опубликовали его технические характеристики.